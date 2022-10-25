«القابضة المعدنية» توافق على استحواذ «ابدأ» على «المصرية لبلوكات الأنود»

كشفت مصادر مطلعة أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية وافقت على عرض الاستحواذ المقدم من «ابدأ لتنمية المشروعات» لشراء حصتها وتوابعها فى «المصرية لبلوكات الأنود الكربونية» بسعر 2 دولار للسهم الواحد.

وتمتلك «القابضة للصناعات المعدنية» %75 من «المصرية لبلوكات الأنود الكربونية»، منها %25 بصورة مباشرة، و%50 أخرى عبر توابعها «مصر للألومنيوم» و«النصر للتعدين» و«المصرية للسبائك الحديدية» بواقع 20 و20 و%10 على الترتيب.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الجزء النقدى لحصص «القابضة وتوابعها» يقدر بنحو 4.2 مليون دولار، إضافة إلى تحمل «ابدأ لتنمية المشروعات» سداد القرض المستحق على الشركة بدون فوائد، والبالغة قيمته 63 مليون دولار.

ويبلغ رأسمال الشركة المصرية لبلوكات الأنود التى تقع فى منطقة العين السخنة نحو 28 مليون دولار، موزعًا على 2.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 دولارات، %75 منها للقابضة وتوابعها، و%25 لعائلة أبوالمجد.

وأوضحت المصادر أن الخسائر تسببت فى تراجع القيمة السوقية لسهم «المصرية لبلوكات الأنود الكربونية» إلى 2 دولار، مقارنة بقيمة اسمية 10 دولارات.

وأشارت إلى أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية وتوابعها واجهوا انخفاض قيمة “المصرية لبلوكات الأنود الكربونية” عبر المخصصات، لافتة إلى أن “مصر للألومنيوم” خصصت نحو 311 مليون جنيه بمفردها لمواجهة خسائر والتزاماتها فى “بلوكات الأنود”.

ويتبع “القابضة للصناعات المعدنية” 15 شركة مستمرة فى النشاط بجانب واحدة أخرى تحت التصفية، بإجمالى استثمارات بلغت حوالى 4.094 مليار جنيه فى 30 يونيو 2020.

كما تمتلك “القابضة للصناعات المعدنية” استثمارات فى كيانات مشتركة، بحوالى 486.4 مليون جنيه، وقد بلغ إجمالى إيرادات الاستثمار من هذه الشركات فى العام المالي المنتهي يونيو 2020 حوالى 74.5 مليون.

وحققت القابضة للصناعات المعدنية صافى ربح بنهاية يونيو 2020، بنحو 293.4 مليون جنيه، مقارنة بحوالى 1.201 مليار فى 2019/2018.