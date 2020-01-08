«القابضة المعدنية» تكشف حقيقة قرار تصفية شركة الحديد والصلب

واعتمدت شركة الحديد والصلب فى وقت سابق مشروع الموازنة التقديرية المعدلة للعام المالي المقبل 2019-2020، بخسارة 362.9 مليون جنيه

نفي الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، ما يتم تداوله فى المواقع الإلكترونية ، بشأن اتخاذ قرار بتصفية شركة الحديد والصلب التابعة للكيان.

وأضاف “نافع” لـ”المال” أنه لم يصدر أى قرار بشأن تصفية الشركة ، لافتا الى أن قرار التصفية لا تتخذه سوى الجمعية العامة غير العادية وتلك الأخيرة قررت استمرارية الشركة فى اجتماعها أكتوبر الماضى .

يشار إلى أن شركة الحديد والصلب سجلت خسائر بقيمة 1.24 مليار جنيه خلال العام المالي الماضى (2018-2019) والمنتهى يونيو الماضى مقابل خسائر بلغت 899.6 مليون جنيه خلال العام المالى السابق.

وتراجعت مبيعات الحديد والصلب إلى 1.24 مليار جنيه خلال العام الماضى مقارنة بمبيعات بلغت 1.61 مليار جنيه خلال العام السابق له.

وأرجعت الشركة أسباب الخسارة فى وقت سابق إلى عدة أسباب أبرزها استمرار تأثير تحرير سعر الصرف وتضاعف أسعار المستلزمات وأهمها فحم الكوك ، إضافة إلى زيادة أسعار الطاقة من غاز وكهرباء.

وقال مدحت نافع رئيس القابضة للصناعات المعدنية فى وقت سابق، إنه لا يمكن الكشف عن توصية اللجنة المشكلة لتحديد مصير تأهيل مصنع الحديد والصلب ولكن هناك العديد من السيناريوهات كثيرة لا تقتصر فقط على الغلق والتصفية.

وصرح رئيس القابضة المعدنية لـ”المال” مؤخرا ، بأن مستقبل الحديد يطرح العديد من الاتجاهات تتضمن المفاضلة بين ضخ استثمارات لإحياء المصنع القائم أو تأسيس شركة جديدة أو توقف مؤقت لحين حسم مشكلة الديون المتراكمة التى بلغت 1.5 مليار جنيه وفقا لمؤشرات آخر عام مالى .

وتابع رئيس القابضة المعدنية ، أن خطة التعامل مع ” الحديد والصلب ” تشمل 3 محاور وهى: استغلال الخام والثانى إعادة تأهيل المصنع والثالث تسوية المديونية.

وأكد نافع أن المحورين الأول والثالث يعملان بشكل منتظم ، بينما المحور الثالث فى انتظار قرار القيادة السياسية .

واعتمدت الشركة فى وقت سابق مشروع الموازنة التقديرية المعدلة للعام المالي المقبل 2019-2020، بخسارة 362.9 مليون جنيه.

وكانت صدقت الجمعية العامة للحديد والصلب على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى 2018-2019.

وفي السياق ذاته قررت الجمعية العامة غير العادية استمرار الشركة إعمالًا بأحكام المادة 38 من قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وذلك طبقًا للمذكرة المعروضة.

وتسير شركة الحديد والصلب المصرية في إجراءات لتقييم أوضاع 3 قطع أراض بمساحة إجمالية تقترب من 1500 فدان بالتبين ، والواحات البحرية ، للاستفادة منها.