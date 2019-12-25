استثمار

«القابضة المعدنية» تعين جمال الشعشاعي رئيسا للنصر للكوك بعد القبض على السابق

جاء ذلك على خلفية تمكن هيئة الرقابة الإدارية الاثنين الماضي من ضبط رئيس مجلس إدارة شركة النصر لصناعة الكوك محمد زكي فوزي متلبسا بالرشوة
عصام عميرة 5:06 م, الأربعاء, 25 ديسمبر 19 5:06 م, الأربعاء, 25 ديسمبر 19

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قرر الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، إعفاء محمد زكي فوزي – من مهام رئيس والعضو المنتدب لشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية اعتباراً من أمس الثلاثاء ، مع عدم إخلاء مسئوليته المالية، وتعيين المهندس جمال الدين الشعشاعي خلفا له.

وكان قرار تكليف صدر من مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية في أغسطس الماضي تمهيداً للعرض على الجمعية العامة وبعد استيفاء كافة متطلبات التعيين وهو مالم يحدث حتى تاريخه.

جاء ذلك على خلفية تمكن هيئة الرقابة الإدارية ، الإثنين الماضي ، من ضبط رئيس مجلس إدارة شركة النصر لصناعة الكوك محمد زكي فوزي متلبسا بالرشوة.

وألقت الرقابة القبض على المتهم لدى تقاضيه 40 ألف جنيها “2500 دولار” جزء من مبالغ مقابل تسهيل إسناد مناقصتي شحن بحري لخام الفحم الحجري من كندا والولايات المتحدة.

ويبلغ إجمالي المبالغ المتحصل عليها نحو مليون جنيه، حيث تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا لاستكمال التحقيقات واستصدار إذن بضبط باقي أطراف الواقعة، بحسب بيان سابق للرقابة.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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