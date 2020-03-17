«القابضة المعدنية» تعقد أول اجتماع لمجلس إدارتها عبر «الفيديو كونفرانس»

يعمل بها بالإضافة توابعها الـ15 ما يقرب من 27 ألف عامل وموظف

عقدت الشركة القابضة للصناعات المعدنية اجتماع مجلس إدارتها أمس الأول عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

وتعد تلك التجربة هي الأولي من نوعها في الشركات القابضة الثمانية التابعة لوزارة قطاع الأعمال.

وقرر الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية تشكيل غرفة عمليات بهدف التواصل اليومي مع الشركات التابعة، لمتابعة الموقف الإنتاجي وكافة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا ، لافتا إلى أن القابضة وتوابعها الـ15 يعمل بها مايقرب من 27 ألف عامل وموظف.

وأضاف نافع لـ”المال” أنه سيتم مراعاة العاملات والعاملين فى الشركات التابعة والعمل على حصرهم من خلال مسح عاجل لتسهيل حصولهم على الإجازات بسبب الظروف الراهنة، لافتا إلى أنه تم منع جميع الانشطة الرياضية والاجتماعية لحين إنهاء تلك الفترة.

وأوضح أنه تم تكليف كل الشركات بمنع التجمعات غير الضرورية وتعقيم الشركات بشكل مستمر ومنع التلامس بالإضافة إلى وضع علامات إرشادية وتوفير مستحضرات النظافة، لافتا إلى أنه تقرر إعداد خطة لزيادة الورديات العاملة لمنع للحد من التجمعات.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة، أن رؤساء الشركات التابعة تقوم بتنظيم العمل بشك يومي للحد من تجمعات العمال وتنظيف الأسطح بشكل لحظي ضمن أبرز الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وتابع أن غرفة العمليات ستقوم باتخاذ كل الإجراءات وضع إستراتيجية العمل خلال تلك الظروف، لافتا إلى أنه سيتم التواصل مع شركة النصر للأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية لتوفير الكميات المطلوبة من الكحوليات والتى تستخدم فى تطهير الأيدي لجميع العاملين.

يشار إلى أن القابضة للصناعات المعدنية تدير 15 شركة تابعة أبرزها «مصر للألومنيوم، والحديد والصلب، والدلتا للصلب، والنصر للكوك، والنصر للسيارات والهندسية للسيارات».

وتستهدف «القابضة» صافى ربح بقيمة 1.121 مليار جنيه العام المالى (2019/2020 ).