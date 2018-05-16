القابضة المعدنية تدرس إضافة أنشطة جديدة للشركات التابعة

المال-خاصتدرس الشركة القابضة المعدنية، إضافة أنشطة وصناعات جديدة للشركات التابعة لها، ممثلة فى شركة مصر للألومنيوم، والنحاس، والإسكندرية للحراريات.جاء ذلك خلال الجولات التى قام بها مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة «القابضة المعدنية» لشركتى «النحاس والإسكندرية للحراريات».



المال-خاص

تدرس الشركة القابضة المعدنية، إضافة أنشطة وصناعات جديدة للشركات التابعة لها، ممثلة فى شركة مصر للألومنيوم، والنحاس، والإسكندرية للحراريات.

جاء ذلك خلال الجولات التى قام بها مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة «القابضة المعدنية» لشركتى «النحاس والإسكندرية للحراريات».

طالب نافع الشركتين بدراسة إنشاء صناعات جديدة، والعمل على فتح أسواق جديدة خارجياً بما يتيح الفرصة للنهوض بهما، وتنشيط المشروعات التسويقية، والاستثمار فى الصناعات المغذيه للتبريد، بالنسبة لشركة النحاس، لتعظيم الربحية.

تفقد نافع خلال الزيارة قسم النحاس الأصفر الجديد، التابع لشركة النحاس المصرية، الذى زود بأحدث الماكينات وقسم الأحبال، والأسلاك الذى حدث إلى 4 ماكينات به كانت متوقفة عن العمل وقسم الألومنيوم، أما بالنسبة لشركة الإسكندرية للحراريات تفقد الفرن النفقى الذى تم تحديثه من قبل الشركة وكذا الفرن الدوار.

ناقش نافع أبرز معوقات التسويق المحلى، والخارجى، وسبل التعامل معها برؤية متطورة، تعظم الاستفادة من التكامل مع الشركات الشقيقة، وتلبى احتياجات العملاء.