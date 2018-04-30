القابضة المعدنية تخاطب المالية لرفع حظر بيع أصول الأهلية

مدحت إسماعيل وأحمد اللاهونىقال مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إن شركته تجرى حاليا مفاوضات مع وزارة المالية، لرفع قرار حظر بيع أصول الشركة الأهلية للصناعات المعدنية، لاستكمال إجراءات تصفيتها. ولفت إلى أن «التصفية»

مدحت إسماعيل وأحمد اللاهونى

قال مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إن شركته تجرى حاليا مفاوضات مع وزارة المالية، لرفع قرار حظر بيع أصول الشركة الأهلية للصناعات المعدنية، لاستكمال إجراءات تصفيتها.

ولفت إلى أن «التصفية»، قد يتم الانتهاء منها خلال نصف العام الحالى، إذا صدر قرار رفع الحظر.

وأضاف – فى تصريحات صحفية على هامش مشاركته فى مؤتمر «2018 Portfolio Egypt»، الذى عقد أمس بعنوان «فرص وتحديات عهد الإصلاح»، الذى نظمته شركة «المال جى تى إم» – أن «الأهلية»، عليها مديونية بسيطة لصالح «المالية»، ومن ثم أصدرت الأخيرة قرار الحظر لضمان حقها، مضيفا، أن هيئة الخدمات الحكومية، هى التى ستتولى تسعير أصول «الأهلية» لبيعها.

يشار إلى أن رحلة تصفية الأهلية للصناعات المعدنية، مرت بعدة مراحل، وصدر قرار تصفيتها لأول مرة عام 2004، إلا أن وزارة قطاع الأعمال العام، تراجعت عن القرار فى 2011، وظل هذا الوضع ساريا حتى 2016.

وفى يونيو 2016، قرر وزير قطاع الأعمال العام السابق، أشرف الشرقاوى، مد أجل تعليق تصفية الشركة لمدة 6 أشهر، قبل أن تقرر «القابضة»، السير فى إجرائها مرة أخرى.

وانتهت «القابضة المعدنية»، من تصفية 4 شركات هى «المصرية للجباسات والمحاجر، والطوب الرملى، والنصر للحرارايات سورناجا» والمصرية للحراريات، على مدار الخمس سنوات الماضية.

على صعيد متصل، قال «نافع»، إن شركات أوكرانية ستقوم خلال الفترة المقبلة، بسحب عينات من منتجات شركة الحديد والصلب – إحدى الشركات التابعة -، لتحديد مدى إمكانية تطبيق، نظم جديدة للإنتاج مثل تجربة الاعتماد على الطرق الجافة واستخدام أساليب الفصل المغناطيسي للخامات، بهدف توفير الطاقة والمياه، لافتا إلى أن «القابضة» كلفت شركة «تاتا ستيل» الإنجليزية لتحديث دراسة إعادة هيكلة الحديد والصلب، خاصة وأن آخر دراسات تمت عن هيكلة «الحديد والصلب»، كانت فى 2014.

يشار إلى أن خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، قام بزيارة رسمية إلى أوكرانيا استغرقت 3 أيام، شملت العديد من اللقاءات والزيارات لبحث سبل التعاون فى إطار خطة تطوير الشركات التابعة للوزارة وعلى رأسها الحديد والصلب.