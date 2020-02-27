«القابضة المعدنية» تبحث التعاون مع «الصندوق السيادي» فى مجال الكهرباء

أكد مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أنه يجرى حاليًّا دراسة الدخول فى شراكة مع صندوق مصر السيادى للتعاون فى مجال إنتاج الكهرباء.

وأضاف لـ«المال» أنه يسعى لعقد اجتماع مع الصندوق لإجراء مناقشات بشأن شكل التعاون، رافضًا الكشف عن التفاصيل.

يشار إلى أن شركة مصر للألومنيوم، التابعة للقابضة المعدنية كان لديها خطة لإنشاء محطة للطاقة الشمسية، لكنها أجلت التنفيذ لحين الاتفاق على آلياته.

كانت وزارة قطاع الأعمال العام- التى تتبعها القابضة المعدنية- أولى الوزارات التى أعلنت عن التعاون مع صندوق مصر السيادى للشراكة فى مشروعات جديدة.

وأعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، فى تصريحات سابقة عن شراكة مع الصندوق فى الصناعات الدوائية، والفنادق، والعقارات، والتصنيع الزراعى.

وقال إنه عرض المشاركة فى استغلال 28 ألف فدان فى منطقة توشكى، على أن تسهم وزارته بحصة عينية تعادل قيمة أصول عقارية، أو أراض لتأسيس شركة أو صندوق فرعى بمساهمة مستثمرين والصندوق السيادى، على أن يقوموا بتوفير السيولة اللازمة لتطوير الأصل أو إدارته، مقابل حصة من الكيان الجديد الذى يمتلكه.

أحمد عاشور وعصام عميرة