«القابضة المصرية الكويتية» توضح مستجدات استثماراتها لعام 2023

أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية عن آخر مستجدات استثماراتها، تعقيبا على الاخبار المنشورة حول استثمارات الشركة.

وتطرقت القابضة المصرية الكويتية إلى افصاحاتها السابقة خلال فبراير الماضي بخصوص نيتها استثمار 170 مليون دولار، وكذلك قيامها بشراء حصة إضافية بإحدى الشركات التابعة “بوابة الكويت القابضة” خلال مارس الماضي.

وكذلك الإفصاح خلال يوليو الماضي، عن افتتاح مصانع جديدة وإنجاز توسعات لبعض خطوط الانتاج بإحدى الشركات التابعة “سبريا مصر”.

وأشارت القابضة المصرية الكويتية إلى أنه من المتوقع قبل نهاية 2023، استكمال صرف المبلغ المتبقي والمستهدف للاستثمار خلال العام .

وذلك من خلال استكمال حفر 2 بئر غاز بمنطقة حق امتياز شمال سيناء البحرية، واستكمال مشروع انتاج الخشب المضغوط “MDF”.

فضلا عن استكمال كافة الأعمال لزيادة القدرة التشغيلية لمحطة كهرباء، بالإضافة إلي استكمال شراء حصص أقلية بالشركات التابعة.