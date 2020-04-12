«القابضة المصرية الكويتية» تعلن توزيع أرباح بالدولار على المساهمين

القابضة المصرية الكويتية تفصح عن توزيع أرباح على المساهمين وتحدد

أعلنت شركة القابضة المصرية الكويتية عن توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 6 سنتات أمريكية للسهم الواحد، على أن يبدأ صرفها اعتبارًا من 28 إبريل الحالى.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأحد إن الحق فى التوزيع لمشترى السهم سينتهى انتقاله بنهاية جلسة 23 إبريل الحالى.

وارتفعت أرباح القابضة الكويتية إلى 115.6 مليون دولار خلال العام الماضى، مقابل أرباح بلغت 95.11 مليون دولار خلال 2018.

كما ارتفعت إيرادات الشركة إلى 524 مليون دولار خلال 2019، مقابل إيرادات بلغت 462 مليون دولار في 2018.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 256.11 مليون دولار، موزع على 1.02 مليار سهم، بقيمة إسمية 0.25 دولار.

وتأسست القابضة المصرية الكويتية عام 1997، وتعمل في مجال ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية والاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها وأعمال رأس المال المخاطر.

كما تعمل الشركة فى مجال التنقيب عن الغاز الطبيعى، ولديها خمس آبار فى منطقة امتيار غاز شمال سيناء البحرية.

ويتوزع هيكل ملكيتها بين شركات، الكويتية للمقاصة (ش م ك)، الخير الوطنية للأسهم والعقارات، مون كابيتال بارتنرز ماستر فاند، أولاد علي الغانم للتجارة والمقاولات، المجموعة العملية القابضة، وأخرى.

القابضة المصرية الكويتية تعلن خطة لدعم سعر السهم فى البورصة

وأعلنت الشركة فى مارس الماضى عن خطة لدعم سعر السهم فى البورصة عبر شراء 17.5 مليون سهم خزينة خلال الفترة من 1 مارس إلى 2 يونيو المقبل.

وقالت القابضة الكويتية فى إفصاح سابق للبورصة إن شركة فاروس لتداول الأوراق المالية ستتولى مهام تنفيذ عمليات الشراء، مشيرة إلى أنها ستمول تلك العمليات من السيولة المتاحة لديها.

ونوهت الشركة إلى أن المساهمين الرئيسيين ومجموعاتهم المرتبطة لن يشتركوا فى عمليات شراء أسهم الخزينة المشار إليها التزامًا بالقوانين المنظمة.

وقالت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية إنها ستلتزم بالإفصاح يوميًا عن رصيد أسهم الخزينة وستوافي البورصة والهيئة بذلك.

كما تعهدت فاورس بالالتزام بأحكام الباب الحادى عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسن 1992 الخاص بقواعد حظر التلاعب في الأسعار واستغلال المعلومات الداخلية.

وتعد القابضة الكويتية أولى الشركات المدرجة فى البورصة التى تقدمت بطلب شراء أسهم خزينة بعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل القوانين المنظمة لهذا المجال أول مارس الماضى.