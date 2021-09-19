القابضة المصرية الكويتية تعلن بدء التداول بالجنيه على أسهم الشركة

اعتبارا من اليوم الاحد

أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م (EKH)، الشركة الرائدة في مجال الاستثمار المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي لديها استثمارات مباشرة في أكثر من 19 شركة، عن النتائج الواعدة لتحويل عملة التداول على أسهم الشركة من الدولار الأمريكي إلى الجنيه المصري.

وجاء الإعلان عن هذه النتائج خلال مؤتمر عُقد اليوم الأحد، حيث تم الإعلان عن بدء التداول بعملة الجنية المصري خلال الجلسة الافتتاحية بالبورصة المصرية.

وكانت الشركة القابضة المصرية الكويتية، قد أعلنت في 15 يونيو 2021، عن بدء مدة منح مساهميها خيار تحويل عملة التداول على أسهمهم من الدولار الأمريكي إلى الجنيه المصري إذا رغبوا في ذلك والتي امتدت لمدة 3 أشهر. وهدف هذا الإجراء المؤسسي إلى تحفيز التداول على الأسهم وتوسيع قاعدة المساهمين في الشركة القابضة المصرية الكويتية.

وخلال فترة الثلاثة أشهر التي انتهت يوم 14 سبتمبر 2021، قام مساهمون يملكون 461,277,858 سهم بقيمة 540 مليون دولار، بتقديم طلبات تحويل عملة التداول علي أسهمهم من الدولار الأمريكي إلى الجنيه المصري.

ووافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية المنعقدة يوم 16 سبتمبر على الطلبات المقدمة من أصحاب 461.278 مليون سهم و التي تمثل نسبة 68.4٪ من أسهم الشركة المتداولة بالبورصة المصرية،على أن يبدأ التداول على تلك الأسهم بالجنيه المصري يوم 19 سبتمبر 2021, وسيستمر تداول 213.341 مليون سهم بنسبة 31.6٪ في البورصة المصرية بالدولار الأمريكي.

وسيحصل جميع المساهمين في الشركة القابضة المصرية الكويتية ، سواء من يتم التداول على أسهمهم بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي، على توزيعات الأرباح النقدية – عند الإعلان عنها – بالدولار الأمريكي.

وخلال حديثه في المؤتمر الصحفي، قال شريف الزيات، العضو المنتدب للشركة القابضة المصرية الكويتية: “تعكس نتائج التحول الثقة اللامتناهية في الاقتصاد المصري وقيادته، وتؤكد أيضاً على ثقة المستثمر في الشركة، والتي تم بناؤها – ليس فقط على أساس سجلنا الحافل بتحقيق النمو في الإيرادات وصافي الأرباح ونسبة ربحية مرتفعة – ولكن أيضًا على كيفية أداء سعر السهم بالبورصة المصرية، حيث ارتفع السهم بنسبة 248٪ خلال الخمس سنوات الماضية مقابل 35.7٪ لمؤشر EGX 30”.

اضاف: “نفتخر بأن سهم الشركة حقق منذ بداية عام 2021 و حتى تاريخ 19 سبتمبر 2021 عائد على المستثمرين بنسبة 27%”.

وخصصت الشركة القابضة المصرية الكويتية أكثر من 300 مليون دولار أمريكي لاستثماراتها خلال عام 2021 وحتى منتصف عام 2022.

تابع الزيات: “خصصنا في بداية هذا العام موازنة للاستثمارات على مدار 18 شهرًا، ويسعدني أن أعلن أنه قد تم بالفعل ضخ 200 مليون دولار من هذا المبلغ، مما سوف يدعم نمو الشركة في المستقبل”.

وتضم الشركة القابضة المصرية الكويتية، وهي شركة استثمارية قابضة قوية، نحو 5000 موظف في جميع أنحاء المجموعة، وتخطط الشركة لتوفير 3000 فرصة عمل أخرى خلال الثلاث سنوات المقبلة .