القابضة المصرية الكويتية تستثمر 1.4 مليار جنيه لافتتاح مصنع جديد وإنجاز توسعات خطوط الإنتاج

أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية عن افتتاح مصانع جديدة وتطوير وإنجاز توسعات بعض خطوط الإنتاج بتكلفة استثمارية 1.4 مليار جنيه، وبما يعادل 46 مليون دولار.

وذلك بشركة “سبريا مصر” إحدي الشركات التابعة للقابضة المصرية الكويتية.

وأشارت القابضة المصرية الكويتية في إفصاح لإدارة البورصة إلى أن الاستثمارات الجديدة، سيكون لها أثر إيجابي على نتائج الأعمال المجمعة .

وذكر بيان القابضة المصرية الكويتية، أن شركة “سبريا مصر” حققت نتائج أعمال مميزة خلال الربع الأول من 2023، تتمثل في تحقيق صافي ربح يعادل 34 مليون دولار ، بنسبة نمو 97%، مقارنة مع الربع الأول من 2022.

و حققت القابضة المصرية الكويتية صافي ربح بقيمة 65 مليون دولار خلال الربع الأول من 2023.

وصرح المهندس شريف الزيات العضو المنتدب ، بأنه في إطار مساعي القابضة المصرية الكويتية لزيادة الإيرادات بالعملة الأجنبية، من خلال تطوير القدرات التنافسية للشركات التابعة على الصعيد المحلي والعالمي، فقد أعلنت القابضة عن افتتاح “سبريا مصر”، مصنع حامض الكبرتيك الجديد بطاقة 165 ألف طن سنويا.

وسيتوجه 80% من إنتاج المصنع الجديد إلي مصنع الإسكندرية للأسمدة المملوك بنسبة 69% للشركة القابضة المصرية الكويتية.

بالإضافة إلى 6 خطوط إنتاج جديدة منهم خط لإنتاج 3 ملايين لوح فورميكا سنويا، وسيتم توجهيه إنتاجه بالكالمب للتصدير.

وكذلك زيادة الطاقة الإنتاجية لعدد من المصانع القائمة ومنها إضافة الخط الثالث والرابع لإنتاج الـ “Sulfonated Naphthalene Formaldehyed” السائل لإضافة 88 ألف طن سنويا.

بالإضافة إلى خط جديد لإنتاج ” Sulfonated Naphthalene Formaldehyed” الجاف بطاقة 15 ألف طن سنويا ، و توسعات خطوط إنتاج الغراء الجاف والسائل بطاقة 25 ألف طن سنويا.

وكذلك توسعات خط إنتاج راتنجات الـ “Novolac “، والفروميكا بطاقة 10 آلاف طن سنويا.

وذلك من خلال ضخ استثمارات بقيمة 46 مليون دولار ، وقد بدأ الإنتاج بتلك الخطوط خلال فترة الستة أشهر السابقة.

ومن المتوقع أن تظهر النتائج الإيجابية لتشغيل الخطوط بكافة سعتها الإنتاجية في نتائج أعمال الشركة القابضة المصرية الكويتية خلال الأشهر المقبلة.