القابضة الكيماوية: زيادة إنتاج المواسير الخرسانية بالاتفاق مع شركة فرنسية

المال ـ خاصالتقى السفير ياسر النجار "رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية " صباح اليوم نيكولاس ياتزميرسكي Nicolas YATZIMIRSKY ) رئيس مجلس ادارة مجموعة كونسوليز الفرنسية والوفد المرافق له والتى تعد إحدى كبريات الشركات الأوروبية فى مجال المنتجات الخرسانية المستخدمة فى خطوط السكك الحديدي

المال ـ خاص

التقى السفير ياسر النجار “رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ” صباح اليوم نيكولاس ياتزميرسكي Nicolas YATZIMIRSKY ) رئيس مجلس ادارة مجموعة كونسوليز الفرنسية والوفد المرافق له والتى تعد إحدى كبريات الشركات الأوروبية فى مجال المنتجات الخرسانية المستخدمة فى خطوط السكك الحديدية والمترو وكذلك فى مجال المواسير الخرسانية وقطع الكبارى سابقة التجهيز والمبانى السكنية سابقة التجهيز صديقة البيئة.

وتم الاتفاق على قيام الشركة الفرنسية بدراسة عدد من مقترحات التعاون المشتركة خاصة في مجال السكك الحديدية وإعادة تأهيلها، وكذلك زيادة إنتاج المواسير الخرسانية المستخدمه في الصرف الصحى ومياه الشرب.

وحضر الاجتماع من الجانب المصرى كبار مسئولى الشركة القابضة ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعة المواسير والمنتجات الخرسانية ( سيجوارت ) وأثنى مسئولو الشركة الفرنسية على مصنع الفلنكات الحديث بشركة سيجوارت وتوافقه مع المعايير والمواصفات الدولية فى استخدام مثل هذه المنتجات فى اوروبا.

وبحث الجانبان امكانيات التعاون التعاون المشترك خاصة أن الشركة الفرنسية لها تاريخ طويل فى العمل بالسوق المصرية منذ عام 1982 بالمشاركة مع شركة سيجوارت.

وأبدى رئيس الشركة الفرنسية اهتمامه البالغ بتوسيع نطاق التعاون مع القابضة وشركاتها التابعة خاصة فى ضوء التوسع السياسي فى العلاقات بين البلدين والذي توج بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى فرنسا، موضحا أن الشركة الفرنسية من خلال المشاركة مع شركة سيجوارت والتواجد فى السوق المصرى تقوم بتوفير المواسير الخرسانية لمشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب، وكذلك انتاج الاعمده المستخدمة فى الكباري التى تنشئها هيئة الطرق، والحلقات الخرسانية لمترو الانفاق والمستخدمة فى خطوط المترو الجديدة.