القابضة الكيماوية تمنح الشرقية للدخان 3 آلاف متر

المال ـ خاصمنحت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، شركة الشرقية للدخان التابعة لها، موافقة باستغلال 3 آلاف متر مربع، ممثلة فى 3 قطع، من إجمالى 8 قطع أراض مملوكة للشرقية للدخان، وتستهدف استغلالها على مراحل خلال الفترة المقبلة.قال السفير ياسر النجار، رئيس القابضة للصناعات الكيماوية، إن الشرقية للد

المال ـ خاص

منحت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، شركة الشرقية للدخان التابعة لها، موافقة باستغلال 3 آلاف متر مربع، ممثلة فى 3 قطع، من إجمالى 8 قطع أراض مملوكة للشرقية للدخان، وتستهدف استغلالها على مراحل خلال الفترة المقبلة.

قال السفير ياسر النجار، رئيس القابضة للصناعات الكيماوية، إن الشرقية للدخان تستغل تلك المساحات وفقاً لدراسات محددة، توضح أهمية وطبيعة استغلالها، لافتاً إلى أن مكتب ألمانى عالمى، أجرى دراسة تفصيلية، عن التوسعات المقرر أن تنفذها الشركة، وبالفعل استلمت «القابضة»، والشرقية للدخان الدراسة مؤخراً.

كان محمد عثمان هارون، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشرقية للدخان، قال فى حوار سابق مع «المال»، إن هناك تنسيقًا بين «القابضة للصناعات الكيماوية»، بشأن الاستغلال الأمثل لتلك الأصول، لطرح الأراضى الفضاء فى مزايدة علنية للبيع، موضحاً أن حصيلة بيع هذه الأراضى تؤول لخزينة الشركة فى موازنة عام 2017-2018.

وأشار إلى أن إجمالى الأصول غير المستغلة للشركة 200 ألف متر، بلغت قيمتها البيعية وفقًا لآخر تقييم 2 مليار جنيه، موزعة على 5 مواقع، منها 3 قطع أرض فضاء، تتمثل فى أرض سلوم، ولو مارشين، بمحافظة الإسكندرية، على مساحة 1600 متر لكل منهما، وجزيرة الدهب بالجيزة، على مساحة 3200 ألف متر.

ولفت إلى أن الشركة تمتلك مبان قائمة بذاتها- تمثل أكبر الأراضى- هى المقر الرئيسى بالجيزة، إضافة إلى مخازن المانسترلى، والزمر بالعمرانية.