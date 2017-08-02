القابضة الكيماوية تلزم القومية للأسمنت بإلغاء مناقصة طواحين الفحم

أحمد علي:ألزمت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية شركتها التابعة «القومية للأسمنت» بإلغاء مناقصة توريد طواحين الفحم المستخدمة فى تشغيل المصنع، رغم تلقى الأخيرة عروضًا من 4 شركات أجنبية، بداعى الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية لدراسة الأمر من جديد.ويأتى هذا القرار فى ظل معاناة «ا

أحمد علي:

ألزمت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية شركتها التابعة «القومية للأسمنت» بإلغاء مناقصة توريد طواحين الفحم المستخدمة فى تشغيل المصنع، رغم تلقى الأخيرة عروضًا من 4 شركات أجنبية، بداعى الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية لدراسة الأمر من جديد.

ويأتى هذا القرار فى ظل معاناة «القومية للأسمنت» – شركة الأسمنت الحكومية الوحيدة – وتكبدها خسائر بلغت 582 مليون جنيه فى العام المالى 2016/ 2017، بارتفاع %385 على العام المالى السلبق له، والذى خسرت فيه 120 مليون جنيه.

وقال الكيميائى سعيد عبدالمعطى، رئيس مجلس إدارة القومية للأسمنت، إن الشركة القابضة أرجعت قرار إلغاء المناقصة لرغبتها فى الوصول لمزيج الوقود الأفضل لـ«القومية للأسمنت» عبر إعداد دراسة فنية.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن قرار القابضة يأتى رغم تحول كل شركات الأسمنت فى السوق المحلية إلى الفحم فى توليد طاقة المصانع، وابتعادها عن تشغيلها بالغاز الطبيعى لارتفاع تكلفته.

وأوضح أن «القابضة» أبلغت شركته برغبتها فى تعديل المناقصة لتقام بنظام التمويل وليس التوريد فقط، مشيرًا إلى أن الشركات المتقدمة أكدت قدرتها على تقديم عروض تمويلية لـ«القومية للأسمنت».

ولفت عبدالمعطى، إلى أن شركته تخسر يوميًا نحو مليونى جنيه، تمثل تكلفة الفارق بين إنتاج 10 آلاف طن كلنكر بالغاز الطبيعى والفحم، إذ تبلغ تكلفة إنتاج طن الكلنكر بالغاز الطبيعى نحو 560 جنيها، فيما تبلغ تكلفته بالفحم نحو 360 جنيها.

وتابع: تكلفة فاتورة الغاز الطبيعى المورد للقومية ارتفعت لتسجل 771 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى 2016/ 2017، بجانب زيادة أسعار الكهرباء بقيمة 60 مليون جنيه، وتكلفة شراء شكائر الأسمنت بنحو 12 مليون جنيه.

وسجلت إيرادات «القومية للأسمنت» نحو 1.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2016 / 2017 مقارنة مع 858.771 مليون جنيه فى العام المالى 2015/ 2016، إلا أن الشركة تكبدت خسائر قدرها 582 مليون جنيه، مقابل 120 مليون جنيه فى السنة السابقة، بنسبة ارتفاع %385.

وأضاف عبدالمعطى أن الشركة طالبت بتزويدها بكميات من المازوت لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعى، إلا أن «وزارة البترول» اشترطت موافقة «الشركة القابضة للغاز الطبيعى – إيجاس» على توريد المازوت بدلا من الغاز، بالإضافة إلى سداد قيمة المازوت مقدمًا.

وأوضح أن «إيجاس» اشترطت سداد كل مستحقاتها لدى «القومية للأسمنت»، والبالغة مليارى جنيه، دفعة واحدة، قبل أن تقوم «البترول» بتوريد المازوت، مؤكدًا أن شركته لا تمتلك السيولة الكافية لتنفيذ تلك الاشتراطات.