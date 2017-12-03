القابضة الكيماوية تكشف تفاصيل هيكلة القومية للأسمنت مطلع 2018

مدحت إسماعيل:قال السفير ياسر النجار، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن شركته تعلن بداية العام المقبل، عن تفاصيل الخطة الشاملة لإعادة هيكلة الشركة القومية للأسمنت التابعة للقابضة، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً التفاوض مع عدد من المكاتب الاستشارية لمشاركة «

مدحت إسماعيل:

قال السفير ياسر النجار، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن شركته تعلن بداية العام المقبل، عن تفاصيل الخطة الشاملة لإعادة هيكلة الشركة القومية للأسمنت التابعة للقابضة، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً التفاوض مع عدد من المكاتب الاستشارية لمشاركة «القابضة»، فى استكمال دراسة خطة التطوير، التى بدأت فى إعدادها الفترة الماضية.

أضاف لـ«المال»، أن القابضة عازمة على تنفيذ 5 معايير، هدفها تطوير الشركات التابعة، تتمثل فى؛ ترشيد إنفاق الشركات بشكل لا يؤثر على وضعها، ومتطلبات الإنتاج، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتجويد المنتج للقدرة على منافسة القطاع الخاص، وصيانة خطوط الإنتاج بشكل مستمر لضمان عدم تراكم المشكلات، وزيادة معدلات التصدير للاستفادة من القرارات الحكومية الأخيرة، منها تحرير سعر الصرف.

تسعى «القومية للأسمنت»، للخروج من أزمة خسائرها المتراكمة على مدار الأعوام الماضية، عبر التخارج كليًّا أو جزئيًّا من حصتها بشركتى «السويس»، و«النهضة للأسمنت»، وتأتى خسائر الشركة من ارتفاع تكلفة إنتاج الطن، وانخفاض هامش الربح، إذ تبلغ تكلفة إنتاج طن الكلنكر بالغاز الطبيعى 560 جنيهًا، قبل مرحلة طحنة وتحويله لأسمنت، فى الوقت الذى يبلغ فيه سعر بيع طن الأسمنت النهائى بالسوق 730 جنيهًا، مقارنة بتكلفة إنتاج طن الكلنكر بالشركات المنافسة، التى تستخدم الفحم فى توليد طاقة المصانع بـ360 جنيهًا.

اعتمدت الجمعية العامة لشركة القومية للأسمنت، نتائج أعمالها للعام المالى 2015ـ 2016، بخسارة 119.9 مليون جنيه، مقابل 282.5 مليون جنيه خسارة للعام السابق، بحسب الإعلان عنه فى أكتوبر الماضى.

ومن محاور خطة تحويل “القومية للأسمنت”، إلى الربحية، تحول الشركة إلى الفحم وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعى، صاحب النصيب الأكبر من ديون الشركة، والتصرف فى مخزون منتج الكلنكر.

تشير أرقام البيانات الصادرة عن شركة القومية للأسمنت، إلى أنها تمتلك مخزون كلنكر، تقدر قيمته السوقية بـ500 مليون جنيه.

قال النجار، إن شركة النصر للأجهزة الكهربائية والإلكترونية «نيازا»، تبحث فى الوقت الحالى عن مستثمر جاد، لإقامة مشروع جديد للشركة، وأن منتجاتها الحالية فى طريقها للانتهاء، فضلاً عن الشركة تمتلك أصولًا كثيرة يمكن استغلالها مستقبلاً.

أشار إلى أن تحالف البنوك الممول لمشروع مصنع كيما 2، يرد بموافقة نهائية على الشركة، فيما يخص توفير 130 مليون دولار، لاستكمال المشروع الذى تنفذه شركة الصناعات الكيماوية ” كيما” بأسوان، منتصف ديسمبر الجارى، لافتاً الى أن عقد أكثر من اجتماع لإقناع البنوك بضرورة توفير المبلغ.

يشار إلى أن تحالف البنوك يضم «مصر– والأهلى – والقاهرة – والعربى الأفريقى»، ووافق قبل عامين، على إقراض «كيما»، تمويلا دولاريا بقيمة 181 مليون دولار، بجانب 800 مليون جنيه بالعملة المحلية، بدأت الشركة صرف أولى دفعات القرض مارس الماضى.

تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع التى تشمل تحديث خط الإنتاج القائم أكثر من 11.5 مليار جنيه، ويقام على 60 فدانا، ويستهدف إنتاج 1575 طن يوريا، و1200 طن أمونيا يوميا.

وانعقدت الجمعية العمومية العامة العادية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما» نهاية سبتمبر الماضى، واعتمدت إيرادات النشاط عن العام المالى المنتهى 2016 2017، بقيمة 607 ملايين جنيه، مقابل 288.3 عن العام الماضى، وتحقيق صافى أرباح 208 ملايين جنيه، مقابل 100.5 مليون جنيه، عن العام الماضى.

لفت النجار إلى أن الشركة المصرية لصناعة المواسير والمنتجات الخرسانية “سيجوارت” توقع فى القريب العاجل مذكرة تفاهم مع مجموعة كونسوليز الفرنسية، المتخصصة فى الأعمال الخرسانية، لزيادة منتجات «سيجوارت» من الفلنكات، لافتاً إلى أن هناك تنسيقًا مع وزارة النقل، لمعرفة احتياجاتها من المنتج فى مشروعات السكة الحديد، ومترو الأنفاق، المقرر تنفيذها خلال الأعوام المقبلة.