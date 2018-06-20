«القابضة الكيماوية» تطالب شركاتها بتحديد آثار تحريك أسعار الوقود والكهرباء

المال-خاص طالب الدكتور عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، الكيانات التابعة بإعداد دراسة شاملة لبحث مدى التأثير السلبى على تكلفة الإنتاج، وذلك إثر رفع أسعار الكهرباء والوقود. وأشار عماد الدين مصطفى لـ«المال»، إلى أن

المال-خاص

طالب الدكتور عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، الكيانات التابعة بإعداد دراسة شاملة لبحث مدى التأثير السلبى على تكلفة الإنتاج، وذلك إثر رفع أسعار الكهرباء والوقود.

وأشار عماد الدين مصطفى لـ«المال»، إلى أن الزيادة الكبيرة فى أسعار الكهرباء والوقود والغاز سوف تؤثر على دراسة جدوى الشركات وخططها الاستثمارية، وعلى رأسها «كيما« والتى تعتمد على الكهرباء وشركات الأسمدة والورق التى تعمل بالغاز والطاقة.

وأضاف أن رفع أسعار المنتجات لدى الشركات التابعة ليس مؤكدا حاليًا، نظرًا لمدى استيعاب السوق وخطط المنافسة، متوقعًا تحديد آلية رفع الأسعار بعد انتهاء الدراسة.

وتابع: إن هناك تأثيرات مباشرة متعلقة باستخدام الطاقة وغير مباشرة متمثلة فى تكلفة النقل للمنتجات والمواد الخام، لافتًا إلى أن ارتفاع التكلفة سوف يؤثرعلى أرباح ونتائج أعمال الشركات ومدى التزامها بسداد المديونيات المختلفة.

وقررت الحكومة السبت الماضى تحريك أسعار المحروقات بأنواعها المختلفة بنسب تجاوزت %50، فيما رفعت أسعار الكهرباء بمتوسط نحو %26 بداية من يوليو المقبل.