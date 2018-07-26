«القابضة الكيماوية» تستهدف حصد 3 مليارات جنيه من بيع أسهم «الشرقية للدخان» و«أبوقير للأسمدة»

وقال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة الكيماوية، إن الأخيرة تعتزم بيع %1.5 من حصتها البالغة %6.5 برأسمال شركة أبوقير للأسمدة، وذلك ضمن الطرح الحكومى لنحو %30 من أسهم الأخيرة فى البورصة، والمقرر تنفيذه ديسمبر المقبل، على أن يشمل بيع حصص أخرى من المال العام بعدة كيانات، على رأسها «الأهلى كابيتال» و«بنك الاستثمار القومى».

وتابع إن الشركة القابضة -وبالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام – وافقت على بيع حصة %4.5 من شركة «الشرقية للدخان» بالبورصة، على أن يتم تنفيذها أكتوبر المقبل.

وأضاف مصطفى فى تصريحات خاصة لـ«المال»: خلال الفترة المقبلة ستبدأ شركة «إن آى كابيتال» – باعتبارها المستشار الحكومى للطروحات – إطلاق مناقصة أمام بنوك الاستثمار لاختيار مديرى طرح الحصص، والترويج لها فى السوقين المحلية والعالمية، كما ستختار مستشاراً قانونيًا، مع الاستعانة بالقائمة الأولية التى أعدتها وزارة قطاع الأعمال العام والتى تضم عدداً من بنوك الاستثمار ومكاتب الاستشارات القانونية ذات الخبرات العملية.

وتطرق إلى تشكيل رئاسة الوزراء لجنة ثلاثية مكونة من ممثلين عن رئاسة الوزراء ووزارتى المالية وقطاع الأعمال، لتحديد بدائل توظيف حصيلة بيع حصص فى الشرقية وأبوقير، لافتا إلى أن اللجنة ستجتمع بعد تنفيذ أول مراحل برنامج الطروحات الحكومية، لتوزيع الحصيلة، بواقع جزء للشركة القابضة الكيماوية لتمويل استثماراتها فى العام المالى الحالى فضلا عن إنقاذ شركاتها التابعة المتعثرة على غرار الدلتا للأسمدة، على أن يتم أيضا توريد جزء آخر لوزارة المالية ليدخل ضمن إيرادات الموازنة العامة للدولة.

وكان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قد صرح سابقاً بأن حصيلة طرح أول 5 شركات بالبورصة تصل إلى 30 مليار جنيه، وهى لشركات الشرقية للدخان، ومصر الجديدة للإسكان، وآموك للزيوت المعدنية، وأبوقير للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات.

وقال مطفى إن مديونية الشركة القابضة الكيماوية تبلغ 7.5 مليار جنيه، وتستحوذ مديونية الغاز منها على 6.5 مليار، وتم الاتفاق مع مختلف الجهات كوزارات المالية والبترول والكهرباء، على جدولة المديونيات على عدة أقساط لمدة 3 سنوات.

وتابع: المفاوضات مستمرة بين «القابضة» ووزارة قطاع الأعمال العام، لإيجاد آلية لتسوية المديونية مع المالية والبترول وبنك الاستثمار القومى، تتمثل فى السداد النقدى بجانب مبادلة أراضٍ وأصول مملوكة للقابضة، أو تحويل المديونية إلى أسهم فى رؤوس أموال الشركات التابعة، ومن المنتظر الوصول لاتفاق نهائى لتسوية المديونية مطلع العام المقبل.

وتستهدف القابضة الكيماوية تحقيق صافى ربح مجمع بنحو 2.9 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، كما تعتزم ضح استثمارات بقيمة 2.6 مليار جنيه، لتطوير وإحلال وتجديد شركاتها التابعة، كالنصر والدلتا للأسمدة والعامة للورق راكتا، بالإضافة إلى زيادة رؤوس أموال شركات أخرى.