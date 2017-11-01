القابضة الكيماوية تحصل على موافقة 4 بنوك لتوفير 130 مليون دولار

❏ النجار: اختيار شركة متخصصة للمساهمة فى إدارة «كيما2»مدحت إسماعيلحصلت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، على موافقة مبدئية من تحالف بنوك « مصر- الأهلي- القاهرة- العربى الأفريقى» على توفير 130 مليون دولار لاستكمال مشروع «كيما 2 &ra

❏ النجار: اختيار شركة متخصصة للمساهمة فى إدارة «كيما2»

مدحت إسماعيل

حصلت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، على موافقة مبدئية من تحالف بنوك « مصر- الأهلي- القاهرة- العربى الأفريقى» على توفير 130 مليون دولار لاستكمال مشروع «كيما 2 » الذى تنفذه شركة الصناعات الكيماوية « كيما» بأسوان.

وقال السفير ياسر النجار، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة – فى تصريح لـ «المال» – إن تحالف البنوك وافق مبدئياً على رفع قيمة القروض للمشروع، وينتظر منحها الموافقة النهائية خلال 3 أسابيع ، لافتاً إلى أن الموافقة جاءت بعد مناقشات مكثفة بين الطرفين، إضافة إلى دراسات الجدوى الجديدة التى قدمتها «القابضة» و«كيما»، والتى أثبتت نحاج المشروع وفرص تسويق منتجاته، والأرباح المؤكد تحقيقها.

وكان تحالف البنوك المذكور، وافق قبل نحو عامين، على إقراض «كيما»، تمويلا بقيمة 181 مليون دولار، بجانب 800 مليون جنيه بالعملة المحلية، وبدأت الشركة صرف أولى دفعات القرض فى مارس الماضى.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع ،الذى يشمل تحديث خط الإنتاج القائم أكثر من 11.5 مليار جنيه، ويقام على 60 فدانا، ويستهدف إنتاج 1575 طن يوريا و1200 طن أمونيا يوميا.

وأوضح «النجار» – خلال كلمته فى ندوة عقدتها الجمعية المصرية للائتمان والمخاطر أمس الأول أن سوق السماد فى مصر واعدة، خاصة وأن الشركات أصبح فى مقدورها تصدير 45 % من الإنتاج، الأمر الذى يساعد فى مضاعفة إيرادات الشركة، التى أنهت جزءا كبيرا من الأعمال الإنشائية للمصنع الجديد.

وشدد على أهمية الالتزام بالجدول الزمنى للمشروع، والانتهاء منه فى نهاية 2018، مؤكدا أن الشركة القابضة تتابع يوميا.

وأشار إلى أنه تجرى حالياً مفاوضات مع البنوك للإفراج عن 800 مليون جنيه محتجزة لديها بسبب مديونية «كيما» لوزارة الكهرباء.

واستطاعت«القابضة»، خلال الأيام الماضية عبر مفاوضات مع عدد من البنوك الحصول عن إفراج مالى لـ 200 مليون جنيه، كانت محتجزة بسبب وجود ديون على «كيما»، إضافة إلى أن القابضة وفرت 40 مليونا لـ «كيما».

فى سياق متصل، قال « النجار»، إنه سيتم الاستعانة بشركة قطاع خاص متخصصة فى قطاع الأسمدة، للمساعدة فى إدارة مشروع «كميا 2 »عقب تنفيذه، لافتاً إلى أن المشروع ضخم وبه تكنولوجيا عالية ويحتاج إلى خبرات محترفة.

وانعقدت الجمعية العمومية العامة العادية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية « كيما » نهاية سبتمبر الماضى، وتم اعتماد إيرادات النشاط عن العام المالى المنتهى (2016/2017 ) بقيمة 607 ملايين جنيه، مقابل 288.3 عن العام الماضى، وتحقيق صافى أرباح 208 ملايين جنيه، مقابل 100.5 مليون عن العام الماضى.