«القابضة الكيماوية» تتلقى عروضا من مستثمرين أجانب لشراء حصة لا تتجاوز 30% من «الشركة الشرقية»

علقت الشركة الشرقية إيسترن كومباني، عن تداول أخبار حول بيع جزء من أسهمها لمستثمر أجنبي.

وقالت الشركة الشرقية إيسترن كومباني ، في بيان لإدارة البورصة، إن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية -المستثمر الرئيس- تلقت عروض من مستثمرين أجانب لشراء حصة لاتتجاوز 30%.

وذلك من إجمالي حصتها البالغة 50.95%، من أسهم الشركة الشرقية.

وأشارت الشركة إلي أنه جار فحص العروض والتفاوض مع مقدميها لاختيار أفضلها.

واستكملت أن تنفيذ الصفقة مرتبط بإجراء الفحص النافي للجهالة، على أن يتم الإفصاح فور الاستقرار على العرض المناسب.

وأفادت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ لتوجيهات الدولة بشأن طرح الشركات المملوكة للدولة بالبورصة المصرية.

وكذلك بهدف توسيع قاعدة الملكية وتنشيط التداول في البورصة، وتعزير فرص الاستثمار، والاستفادة من عوائد طرح الأسهم في عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة.