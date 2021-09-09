«القابضة الكيماوية»: بدء تطوير «النصر» و«المكس للملاحات» فور انتهاء مشروعات الطرق

كشف عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن مخطط تطوير شركتى النصر والمكس للملاحات متوقف حاليًا، وفى انتظار انتهاء مشروعات الدولة لإنشاء محاور وتوسعات للطرق الرئيسية التى تقع عليها الشركتان.

وأضاف «مصطفى» لـ«المال» أن تلك التوسعات استقطعت مساحات كبيرة من الملاحات التابعة، الأمر الذى يتطلب إعداد دراسات جديدة لتطوير وتصميم جديد لها، للحفاظ على مستوى الإنتاجية، وترتيب آليات عملها من جديد، لافتًا إلى أننا نبحث الحصول على تعويضات من تلك المشروعات.

وتابع: أنه سيتم بدء مشروع التطوير فور انتهاء تلك التوسعات، التى تشمل ملاحات الشركات التابعة، سواء فى برج العرب بالإسكندرية والساحل الشمالى، والتى أدت إلى خفض المعدلات الإنتاجية، متوقعًا الحصول على تعويضات ومساحات بديلة لتلك الأراضى من الجهات المعنية.

عماد مصطفى: نتوقع الحصول على تعويضات عن تلك الأراضى من الجهات المعنية

من ناحية أخرى، كشف «مصطفى» عن إجراء مفاوضات لسداد مديونيات شركة النصر للملاحات لصالح بنك الاستثمار القومى، ودراسة أكثر من بديل، منها مبادلة أراضٍ.

ولفت إلى أن حجم التصدير المستهدف للشركة القابضة خلال العام المالى الحالى يصل إلى 1.3 مليار جنيه، وصافى الارباح لها بشكل مستقل بقيمة 700.8 مليون بنهاية يونيو 2022، مقابل ربح 851 مليونًا بنهاية يونيو 2020.

وفى سياق آخر، أكد «مصطفى» أن الشركة المصرية للأملاح والمعادن (اميسال) تقوم حاليًا بمشروع جديد لاستخراج الأملاح من بحيرة قارون على مساحة 4 آلاف فدان، بالشراكة مع جهاز الخدمة الوطنية، ضمن مشروعات التوسع التى تقوم بها «اميسال» خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن وزارة البيئة ولجنة إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون تعكف على الانتهاء من دراسة تقييم التأثير البيئى لمشروع استخراج الأملاح بشمال البحيرة على مساحة 4000 فدان بالشراكة بين «أميسال» و«التعدين» بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وأصدرت وزارة البيئة مؤخرًا 7 موافقات بيئية، تتضمن موافقة لمحطة معالجة و6 مشروعات شبكات صرف. وفيما يتعلق بمشروع معالجة مياه الصرف الصناعى بكوم أوشيم تم توفير 200 مليون جنيه لصالح هيئة التنمية الصناعية، على أن تتولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى رفع كفاءة المحطة لتتناسب مع نوعية مياه الصرف الصناعى، وكذلك التوسعات المستقبلية بمنطقة كوم أوشيم الصناعية