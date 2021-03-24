«القابضة الكيماوية»: استشارى نقل «باتا» و«نيازا» و«مطابع محرم» ينتهى من الدراسة الشهر المقبل

كشف وليد الرشيد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أنه من المتوقع انهاء دراسة الاستشارى المكلف بنقل 3 شركات تابعة للكيان من المناطق السكنية الى مناطق صناعة ودراسة سبل النقل فى نهاية أبريل القادم، لافتا الى انه سيتم طرح مناقصة عامة لبدء تنفيذ المخطط.

وأضاف «الرشيد»، أن المكتب الهندسى مُكلف بدراسة افضل السبل امام تلك الشركات لاجراء عملية النقل والمساحات الجديدة المطلوبة والدراسات الفنية، لافتا إلى أن هذه الشركات تعمل حاليا فى وسط أماكن سكنية تمثل قيمة اقتصادية بدلا من استغلالها فى النشاط الصناعى.

وليد الرشيد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية

وليد الرشيد: باتا تقع على أرض تصل إلى 24 ألف متر تمثل قيمة اقتصادية للشركة

وأوضح أن محفظة تلك الأراضى التقديرية تصل إلى 94 ألف متر، موزعة بين الثلاث شركات اذ تمتلك باتا 24 ألف متر فيما تمتلك كل من نيازا ومطابع محرم مساحة تقدر بـ8.5 فدان لكل منهما بما بعادل 70 ألف متر.

وذكر ان هناك اكثر من فكرة فنية لانشاء مصنع لباتا على مساحة تتراوح من 3 الى 4 آلاف متر وانشاء مبنى صناعى متعدد الادوار واستغلال باقى محفظة الاراضى التابعة، لافتا إلى أن الباب مفتوح أمام المطورين العقاريين للتقدم لانشاء المشروعات السكنى والاستثمارية على تلك الأراضى لتعظيم قيمتها.

وحققت «القابضة الكيماوية»، وفقًا للقوائم المالية المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة، خلال العام المالى 2019/2018 زيادة فى الإيرادات إلى 21.6 مليار جنيه، وارتفع صافى الربح إلى 3.4 مليار جنيه، وبلغت قيمة الصادرات 1.6 مليار جنيه بمعدل نمو %40.

واعتمدت الجمعية العامة، خلال اجتماعها، حصة وزارة المالية من أرباح الشركة «القابضة الكيماوية» والتى بلغت 180 مليون جنيه، إلى جانب إجمالى المسدد للخزانة العامة من الشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال عام 2019/2018 بقيمة 66 مليار جنيه بمعدل نمو %17.