«القابضة الكويتية» توقع اتفاقية شراكة فى مجال تصنيع الخشب المضغوط مع Homan الألمانية

أعلنت شركة القابضة المصرية الكويتية توقيع اتفاقية شراكة مع شركة Homan holzwerkstoffe GMBH الألمانية المتخصصة فى مجال تصنيع الخشب المضغوط.

وقالت القابضة المصرية الكويتية إن هذه الاتفاقية تشمل استحواذ الشركة الألمانية على حصة تعادل 27% من أسهم شركة Global MDF industries B.V التابعة فى مجال تصنيع الخشب المضغوط.

ومن المقرر تنفيذ صفقة الاستحواذ عى مرحلتين ،الأولى على نسبة 16.2% بالتزامن مع التوقيع على عقد الشراكة، بينما سيجرى تنفيذ المرحلة الثانية على نسبة 10.8% عند بداية الانتاج (لم يتضمن الإفصاح ثمن الصفقة ).

وتعمل شركة Global MDF industries B.V فى مجال تصنيع وإنتاج ألواح الخشب المضغوط من خلال مصنع شركة النيل للأخشاب التابع لها بمدينة السادات ، كما تمتلك شركتين تابعتين فى مجال إمداد المواد الخام ومستلزمات الصناعة.

ويمتلك مصنع النيل للأخشاب خطوط إنتاج ذات تقنينات متقدمة ومن المتوقع بدء عمليات إنتاجه خلال الربع الأخير من العام الجارى 2022 بطاقة انتاجية قصوى تصل إلى 200 ألف متر مكعب ، وفقا للإفصاح.

وقال المهندس شريف الزيات العضو المنتدب للقابضة المصرية الكويتية، إن الشراكة مع شركة Homan الألمانية تعكس ثقة الشركات الأوروبية فى قوة السوق المصرى وإمكانياته كبوابة مهمة إلى الأسواق الأفريقية وأسواق الشرق الأوسط.

القابضة الكويتية تخطط لضخ 500 مليون دولار فى خمس سنوات

شريف الزيات الرئيس التنفيذي للشركة القابضة المصرية الكويتية

وتعتزم المصرية الكويتية ضخ استثمارات 500 مليون دولار خلال الخمس سنوات القادمة، منها 300 مليون دولار سيجرى ضخها فى مشروعات الشركة المختلفة داخل مصر خلال عامى 2021 و2022.

وتخطط الشركة لاستثمار 80 مليون دولار لاستكمال مشروع إنشاء مصنع الخشب المضغوط المعلن عنه سابقا، كما تخطط لضخ 75 مليون دولار فى تنمية عدد آبار الغاز بحقل امتياز شمال سيناء البحرية المملوكة لإحدى الشركات التابعة.

كذلك تسعى الشركة لضخ 15 مليون دولار لزيادة الطاقة المولدة من محطة برج العرب، وكذلك 18 مليون دولار لإنشاء مصنع حمض الكبريتيك، و12 مليون دولار لزيادة الطاقة الانتاجية من مادة الفورمايكا، وفقا للإفصاح.

كذلك تعتزم الشركة استثمار 100 مليون دولار فى شكل شراء حصص الأقلية فى الشركات التابعة والدخول فى صفقات استحواذ وتأسيس كيانات اقتصادية جديدة.

وتتوقع الشركة أن توفر تلك الاستثمارات ما يقرب من ثلاثة آلاف فرصة عمل جديدة بطريقة مباشر وغير مباشرة. وأعلنت الشركة فى 24 أغسطس الماضى عن تأسيس شركتين جديدتين، إحداهما متخصصة فى التمويل منتاهى الصغر برأسمال 50 مليون جنيه.

ارتقاع أرباح الشركة إلى 225 مليون دولار خلال العام الماضى 2021

القابضة الكويتية

تأسست القابضة المصرية الكويتية عام 1997، وتعمل في مجال ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية والاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رءوس أموالها وأعمال رأس المال المخاطر، كما تعمل فى مجال التنقيب عن الغاز والبترول، ولديها منطقة امتياز فى شمال سيناء.

وغيّرت الكويتية عملة تداولها فى البورصة المصرية من الدولار إلى الجنيه خلال العام الماضى (منذ 16 سبتمبر الماضى) بعد موافقة 68.4 % من حملة الأسهم على قرار تغيير عملة التداول.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 225.6 مليون دولار خلال العام الماضى 2021، مقارنة بصافى ربح قدره 153.8 مليون دولار خلال 2020، بنسبة نمو 46%.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال عام 2021 إلى 767.5 مليون دولار مقارنة بإيردات بلغت 557.9 مليون دولار خلال العام السابق 2020، بنسبة نمو 37.5%.

وأعلنت الشركة فى وقت سابق توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 7 سنت أمريكى للسهم بدء صرفها اعتبارا من 21 أبريل الماضى.

وأقرت عمومية الشركة فى اجتماع (31 مارس الماضى) توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية قدرها 78.8 مليون دولار بما يعادل 7 سنتات للسهم، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة 3 أبريل الماضى.

كما أقرت عمومية الشركة توزيع أرباح سابقة بقيمة 5 سنتات للسهم عن نتائج أعمال عام 2018، والتى جرى توزيعها آنذاك وحصل عليها نزاع قضائى فيما بعد.