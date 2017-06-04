القابضة الكويتية تفصح عن استخدام متحصلات زيادة رأس المال

أعلنت شركة القابضة المصرية الكويتية، عن استخدام متحصلات زيادة رأس المال في ضخ استثمارات بالشركات التابعة، التي تعمل في مجالات الطاقة والبتروكيماويات بقيمة 85.3 مليون دولار، بهدف تطوير إنشطتها وزيادة أرباحها، كما تم استخدام الجزء المتبقي من المتحصلات النقدية لتمويل رأس المال العامل للشركة القابضة، وبعض التابعة لها بقيمة 23.8 مليون دولار.

وقالت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الأحد، إنه تم الانتهاء من تمويل المشروعات الحالية في مجالات الطاقة والبتروكيماويات بالشركات التابعة، ومن أهمها تشغيل خطوط إنتاج لتصنيع منتجات جديدة، وتطوير خطوط الإنتاج القديمة، وإنشاء توسعات بمحطة كهرباء والتوسع في مد الغاز الطبيعي للمنازل والأنشطة التجارية والصناعية.

جدير بالذكر أن الشركة رفعت رأسمالها المصدر من 209.8 مليون دولار إلى 243.9 مليون دولار، وذلك بإصدار 136.36 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 34.09 مليون دولار أمريكى، وذلك لحاجة الشركة لتوفير السيولة النقدية لها بغرض المساهمه فى تمويل مشروعاتها الحالية والمستقبلية فى مجالات الأسمدة والطاقة والبتروكيماويات.