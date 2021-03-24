«القابضة الكويتية» تشتري حصصا في «الإسكندرية للأسمدة» بقيمة 50 مليون دولار

الشركة تفصح عن ارتفاع حصتها فى الإسكندرية للأسمدة إلى 55.4%

أفصحت شركة القابضة المصرية الكويتية عن تنفيذ عمليات شراء لحصص إضافية بشركة الإسكندرية للأسمدة (التابعة) بقيمة إجمالية قدرها 50 مليون دولار .

وقالت القابضة الكويتية فى إفصاح للبورصة الأربعاء، إن عمليات الشراء تمت بطريقة مباشرة وغير مباشرة لترتفع حصتها من 45.5% إلى 55.4% .

واشترت الشركة حصة مباشرة تقدر بنحو (4.16%) فى الإسكندرية للأسمدة بقيمة إجمالية 14.72 مليون دولار لترتفع حصتها المباشرة من 12.88% إلى 17.04% .

كما اشترت القابضة الكويتية حصة إضافية ( 10%) بشركة بوابة الكويت القابضة بقيمة إجمالية قدرها 35.3 مليون دولار .

وتستحوذ الأخيرة على 38.6% من أسهم الإسكندرية للأسمدة، وبذلك ترتفع حصة القابضة الكويتية (المباشرة وغير المباشرة) إلى 55.4%.

القابضة الكويتية تضخ 300 مليون دولار فى استثمارات متنوعة

معتز الألفي رئيس الشركة القابضة الكويتية

وتعتزم المصرية الكويتية ضخ استثمارات بقيمة 300 مليون دولار فى مشروعات مختلفة داخل مصر خلال العام الحالى والقادم.

وتخطط الشركة لاستثمار 80 مليون دولار لاستكمال مشروع إنشاء مصنع الخشب المضغوط المعلن عنه سابقا،كما تخطط لضخ 75 مليون دولار فى تنمية عدد آبار الغاز بحقل امتياز شمال سيناء البحرية المملوكة لإحدى الشركات التابعة.

كذلك تخطط الشركة لضخ 15 مليون دولار لزيادة الطاقة المولدة من محطة برج العرب،وكذلك 18 مليون دولار لإنشاء مصنع حمض الكبريتيك،و12 مليون دولار لزيادة الطاقة الانتاجية من مادة الفورمايكا، وفقا للإفصاح.

كذلك تعتزم الشركة استثمار 100 مليون دولار فى شكل شراء حصص الأقلية فى الشركات التابعة والدخول فى صفقات استحواذ وتأسيس كيانات اقتصادية جديدة.

وتتوقع الشركة أن توفر تلك الاستثمارات ما يقرب من ثلاثة آلاف فرصة عمل جديدة بطريقة مباشر وغير مباشرة.

القابضة الكويتية تستعد لتحويل عملة التداول من الدولار إلى الجنيه

ووافق مجلس إدارة القابضة المصرية الكويتية فى وقت سابق على تحويل عملة التداول فى البورصة المصرية من الدولار الأمريكى إلى الجنيه المصرى خلال الفترة القادمة.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة (مطلع مارس ) إن هذا التحويل سيتم بعد استيفاء الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة فى مصر وسيكون متاحا للمساهمين الراغبين فى ذلك.

وفوضت الشركة العضو المنتدب للتوقيع على المستندات اللازمة لهذا التحويل مع البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية والجهات المختصة الأخرى.

ونوهت الشركة إلى أن هذا التحويل لن يمتد إلى القوائم المالية التى ستظل تحتفظ بعملة الدولار الأمريكى فى مفرداتها.

كما وافق مجلس الإدارة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى 2.5 سنت أمريكى بدلا من 25 سنت أمريكى حاليا.

المصرية الكويتية تقر خطة بيع أسهم خزينة كورونا

كما وافق المجلس على خطة بيع أسهم الخزينة تصل إلى 8 مليون سهم جرى شراؤها خلال فترة كورونا وفقا للقوانين والقواعد المعمول بها فى البورصة المصرية.

وحدد الشركة مدة ثلاثة أشهر تبدأ من 2 مارس إلى 2 يونيو القادم للانتهاء من بيع تلك الكمية، ومن المقرر أن تتولى شركة فاروس عمليات التنفيذ.

ووافق مجلس إدارة القابضة الكويتية مطلع مارس 2020 على شراء أسهم خزينة بقيمة تصل إلى 20 مليون دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وكلفت الشركة فاروس لتداول الأوراق المالية لتولى مهام تنفيذ عمليات الشراء، ومولت الشركة تلك العمليات من السيولة المتاحة لديها.

ونوهت آنذاك إلى المساهمين الرئيسيين ومجموعاتهم المرتبطة لن يشتركوا فى عمليات شراء أسهم الخزينة المشار إليها التزامًا بالقوانين المنظمة.

القابضة الكويتية تسجل 116 مليون دولار فى 2020

الشركة القابضة المصرية الكويتية

وأظهرت أحدث نتائج أعمال مجمعة للشركة ارتفاع صافى أرباحها بشكل طفيف بنسبة 0.6% خلال 2020 لتسجل 116.2 مليون دولار، مقابل أرباح بلغت115.6 مليون دولار خلال 2019.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 557.9 مليون دولار خلال عام 020، مقارنة بايردات قدرها 523.9 مليون دولار خلال عام 2019.

وأظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم تراجع صافى أرباحها إلى 3.9 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 13 مليون دولارخلال 2019.

وكشفت نتائج أعمال سابقة ارتفاع صافي الأرباح إلى 118.2 مليون دولار خلال فترة التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 110 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من 2019.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 424.8 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2020، مقابل 393 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.

تأسست القابضة المصرية الكويتية عام 1997، ويبلغ رأسمالها المصدر 256.11 مليون دولار، موزع على 1.02 مليار سهم، بقيمة إسمية 0.25 دولار.

كما تعمل الشركة في مجال ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية والاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها وأعمال رأس المال المخاطر.

ويتوزع هيكل ملكيتها بين شركات، الكويتية للمقاصة ش م ك ، الخير الوطنية للأسهم والعقارات ، مون كابيتال بارتنرز ماستر فاند، أولاد علي الغانم للتجارة والمقاولات، المجموعة العملية القابضة ، وآخرين.