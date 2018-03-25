القابضة الكويتية تستثمر 300 مليون جنيه فى كهربا

■ عبدالمنعم: نمو نشاط الأسمدة %230 ساهم فى زيادة ربحية 2017 مصطفى طلعتتدرس الشركة القابضة المصرية الكويتية، ضخ «250 - 300» مليون جنيه استثمارات لرفع قدرات شركتها التابعة «الوطنية للطاقة - كهربا»، لتصل إلى 100 ميجاوات، مقارنة مع 70 حالياً.وأكد هيثم عبدالمنعم، مدير

■ عبدالمنعم: نمو نشاط الأسمدة %230 ساهم فى زيادة ربحية 2017

مصطفى طلعت

تدرس الشركة القابضة المصرية الكويتية، ضخ «250 – 300» مليون جنيه استثمارات لرفع قدرات شركتها التابعة «الوطنية للطاقة – كهربا»، لتصل إلى 100 ميجاوات، مقارنة مع 70 حالياً.

وأكد هيثم عبدالمنعم، مدير علاقات المستثمرين بالقابضة الكويتية، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه، يجرى العمل على رفع القدرات فى غضون 18 شهراً تقريباً، لتلبية احتياجات السوق والمصانع من الطاقة.

وأوضح أن «الوطنية» رفعت القدرات من 40 إلى 70 ميجاوات، خلال 2017، باستثمارات بلغت حوالى 450 مليون جنيه، ومن المقرر ظهور الأثار الإيجابية لتلك التوسعات على نتائج الأعمال، خلال العام الحالى.

تمتلك شركة الوطنية للطاقة – كهربا، محطتين توليد بمدينة برج العرب، ومحطة بالجامعة الأمريكية فى التجمع الخامس، بالإضافة إلى محطتين فى مدينة 6 أكتوبر، وتساهم «القابضة» فى الشركة بنحو %91،95.

وأكد «عبدالمنعم» أن عدة عوامل تسببت فى زيادة أرباح «القابضة» خلال 2017، فى مقدمتها نمو صافى أرباح نشاط الأسمدة %230، عبر الشركة التابعة «الإسكندرية للأسمدة»، بالتوازى مع ارتفاع أسعار بيع اليوريا عالميا بنحو %15، بالإضافة لبيع حصة من مساهمتها بالشركة المصرية للهيدروكربون، وبيع حصتها بصندوق أى اسكويرد كابيتال فاند.

وأوضح أن مجلس الإدارة رفع قيمة التوزيعات النقدية على المساهمين من 3.1 إلى 5 سنتات، عن أرباح 2017.

ولفت إلى أن الطاقة الإنتاجية لشركة الإسكندرية للأسمدة ارتفعت إلى 650 ألف طن خلال 2017، وهى تصدر %70 من إنتاجها إلى أسواق أوروبا وإنجلترا وفرنسا، ولا توجد خطة للتوسع، أو زيادة طاقتها الإنتاجية فى الوقت الحالى.

كما أشار إلى نمو الشركات التابعة التى تعمل بمجال توصيل الغاز، عبر زيادة عدد عملائها إلى 1.2 مليون عميل، بمناطق 6 أكتوبر، والشيخ زايد، والقاهرة الكبرى، ومحافظة البحيرة، والفيوم، وبرج العرب، مستفيدة من التوجه العام للدولة بزيادة معدلات توصيل الغاز إلى جميع أنحاء الجمهورية.

كانت «القابضة الكويتية» قد حققت صافى ربح قدره 120 مليون دولار فى 2017، مقابل 57.8 مليون دولار فى 2016 بنسبة نمو %108، كما قفزت أرباح الربع الأخير %361 إلى 37 مليون دولار، مقارنة بالفترة المماثلة من 2016.

يشار إلى أن القابضة الكويتية كانت قد رفعت حصتها فى شركة الدلتا للتأمين، مطلع الشهر الحالى من 32.02 إلى %55.4، عبر شراء 5.8 مليون سهم، بقيمة 116.87 مليون جنيه.