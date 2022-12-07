«القابضة الكويتية» تتسلح بالسيولة الدولارية للحماية من تقلبات «الصرف»

ترى وحدات بحوث فى بنوك استثمار أن الشركة القابضة المصرية الكويتية تمكنت من التغلب على تقلبات أسعار الصرف التى شهدتها السوق المحلية مؤخرا، وذلك بدعم من زخم السيولة الدولارية من بيع منتجاتها فى أسواق التصدير.

وقالت الوحدات إن قطاع الأسمدة والبتروكيماويات الذى تمثله شركتا الإسكندرية للأسمدة وسبريا مصر لإنتاج الكيماويات (التابعتين) لعب الدور الأكبر فى نمو أرباح وإيرادات الشركة خلال التسعة شهور الأولى من 2022 وبشكل كبير فى الربع الثالث من نفس العام، وذلك بعد ارتفاع أسعار السلع عالميا.

وأشارت بنوك الاستثمار إلى أن الشركة تتميز بالتنوع فى أنشطتها التشغيلية، فبخلاف قطاع الأسمدة لديها أنشطة أخرى مثل شركة “NSCO” لحفر آبار الغاز فى سيناء، و”نات جاز” لتوصيل الغاز للمنازل، وشركة “كهربا” لتوزيع الكهرباء، إلى جانب اقتحامها للأنشطة المالية غير المصرفية بالمساهمة فى شركتى “دلتا للتامين” و”المهندس للتامين” وإطلاق شركة “بداية” للتمويل متناهى الصغر.

وكشفت نتائج أعمال الشركة لفترة التسعة أشهر الأولى من 2022 عن تسجيل نمو فى الإيرادات بنسبة %44 لتسجل 849 مليون دولار، وارتفع هامش الربح الإجمالى إلى %53 بينما قفز صافى بمعدل %54 ليبلغ 207.1 مليون دولار.

وعلى صعيد الربع الثالث، ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة %29 لتصل إلى 273 مليون دولار، وارتفع هامش مجمل الربح إلى %51، كما قفز صافى الربح %36 إلى 63.6 مليون دولار، مصحوبا بارتفاع هامش صافى الربح %23.3.

وقال شريف الزيات العضو المنتدب للشركة إن خطوط الإنتاج الجديدة لألواح الفورميكا والـ”SNF” الخاصة بشركة سبريا مصر قد بدات عملياتها التشغيلية هذا العام، ومن المقرر أن يبدأ مصنعها الجديد الخاص بإنتاج حمض الكبريتيك عملياته التشغيلية فى الربع الأخير من العام الجارى.

وتوقع “الزيات” فى تعليق على نتائج الأعمال الأخيرة، أن يبدأ كل من مشروع إنتاج ألواح الخشب المضغوط الخاص بشركة “النيل للأخشاب” التابعة، وكذلك السعة الإضافية لتوليد الكهرباء البالغة 20 ميحاوات بشركة “كهرباء” التابعة خلال الربع الثانى من 2023.

وأوضح العضو المنتدب أن %75 من إيرادات الشركة بالدولار أو مرتبطة بشكل كببير بالدولار ما يحد من تأثر الشركة بتقلبات أسعار الصرف.

ولفت إلى أنه من أهم إيرادات الشركة المحصلة بالعملة الصعبة أو المرتبطة بها إيرادات امتياز حقل شمال سيناء، وكذلك مبيعات التصدير الخاصة بشركة الإسكندرية للأسمدة فضلا عن إنتاج شركة “سبريا مصر”.

قطاعات متنوعة

من جانبها، أكدت وحدة بحوث بنك الاستثمار “بلتون” أن أرباح الشركة خلال الربع الثالث قد توافقت مع التوقعات، وذلك نتيجة نمو المبيعات %29، بزيادة قدرها %3 عن التوقعات كما تحسنت هوامش الربحية إلى 51.4 نقطة بزيادة 6 نقاط.

وأوضحت “بلتون” أن أرباح القابضة قد ارتفعت %36 إلى 64 مليون دولار، محققة زيادة قدرها %23.3 وبذلك تصل الأرباح الأساسية 9 أشهر 2022 إلى 207 ملايين دولار بنمو %44 نتيجة للأداء الإيجابى لقطاع الأسمدة والبتروكيماويات.

وأشارت إلى أن قطاع الأسمدة والبتروكيماويات قد حقق إيرادات قدرها 536.9 دولارًا خلال 9 شهور، بزيادة قدرها %68 بدعم قوى من شركة الإسكندرية للأسمدة التى استمرت فى الاستفادة من ارتفاع أسعار اليوريا.

ولفتت إلى أن إيرادات القطاع قد ارتفعت %60 إلى 169.7 مليون دولار خلال الربع الثالث، وقفز صافى دخل القطاع بنسبة %83 إلى 45.4 مليون دولار.

وذكرت “بلتون” أن قطاع الطاقة قد شهد أداءً ثابتًا على أعلى مستوى فى 9 أشهر من 2022 مع ارتفاع الإيرادات بشكل طفيف بنسبة %2 لتصل إلى 148.4 مليون دولار.

وأوضحت أن إيرادات القطاع قد انخفضت بنسبة %7 خلال الربع الثالث إلى 46.1 مليون دولار بعد توقف الإنتاج فى شركة ONS لإنتاج الغاز بسبب حادث تشغيلى تم حله منذ ذلك الوقت.

وبشكل مفصل، قالت “بلتون” إن إيرادات شركة الإسكندرية للإسمدة قد نمت بنسبة %94 خلال 9 شهور من العام الجارى لتصل إلى 379.7 مليون دولار، بدعم من ارتفاع أسعار اليوريا.

نمو %170

وأوضحت أن هامش الربح الإجمالى للشركة قد ارتفع بنسبة 21 نقطة إلى %61، خلال 9 شهور ونمت الأرباح %170 لتصل إلى 94.8 مليون دولار.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت الإيرادات بنسبة %85 لتصل إلى 123.1 مليون دولار، وارتفع هامش الربح الإجمالى 12 نقطة إلى %59 وقفزت الأرباح إلى 32.8 مليون دولار.

وقالت إن ما دعم نتائج تلك الفترة مزيج المبيعات الموزع ما بين المحلى والتصدير، إضافة إلى زيادة بنسبة %14 على أساس سنوى فى أحجام المبيعات.

وذكرت أن متوسط سعر البيع لصادرات اليوريا قد بلغ 703 دولارًا للطن فى الربع الثالث مقارنة مع 429 دولارًا للطن فى الربع الثالث من العام المماثل.

قالت بلتون إن إيرادات سبريا مصر لإنتاج الكيماويات قد توسعت بنسبة %26 خلال التسعة شهور الأولى إلى 157.2 مليون دولار مدفوعة إلى حد كبير بارتفاع الأسعار فى جميع المجالات وتمكن الشركة من نقل زيادات الأسعار إلى العملاء.

وأوضحت أن هامش الربح الإجمالى للشركة قد سجل %37، بينما حققت أرباحا قدرها 48.6 مليون دولاراً خلال الفترة المذكورة.

وعلى أساس ربع سنوي، قالت إن الإيرادات قد ارتفعت بنسبة %17 لتصل إلى 46.6 مليون دولار وسجل هامش الربح الإجمالى خلال الفترة المذكورة %31، كما ارتفع صافى الربح بنسبة %26 ليصل إلى 12.6 مليون دولار.

وتوقعت “بلتون” نتائج واعدة أكثر لشركة سبريا مصر خلال الأرباع القادمة حيث تبدأ الشركة عملياتها بقدرات مضافة حديثًا لمصنع “سلفونايتد نفثالين فورماليدهايد”، إضافة إلى خط إنتاج حامض الكبريتيك الذى سيبدأ عملياته فى الربع الرابع من العام.

وتعمل سبريا مصر فى إنتاج 14 منتجا بما فى ذلك أوراق الفورميكا والميلامين والنفثالين المسلفن فورمالديهايد SNF والغراء السائل وتصدر منتجاتها لأكثر من 50 سوق.

نات إنيرجي

قالت “بلتون” إن إيرادات شركة نات إنيرجى لتوصيل الغاز للمنازل قد ارتفعت بنسبة طفيفة قدرها %2 فى 9 أشهر لتصل إلى 104 ملايين دولار على خلفية زيادة توليد الكهرباء وتوزيعها بعد تركيب مولدات جديدة ورفع من 95 ميجاوات إلى 115 ميجاوات كما رفعت سعة التوزيع من 135 ميجاوات إلى 215 ميجاوات.

واستقر هامش الربح الإجمالى لشركة نات إنيرجى عند %36 وصافى أرباح قدرها 33.1 مليون دولار، بحسب بلتون.

وأشارت إلى الإيرادات قد بلغت 33.5 مليون دولار خلال الربع الثالث، بانخفاض %7 بسبب انخفاض عائدات التركيب والتباطؤ فى التركيبات الجديدة وعائدات خدمات العملاء.

وأوضحت أن هامش الربح الإجمالى للشركة قد بلغ خلال الربع الثالث %36 وسجلت ارباح قدرها 10.7 مليون دولار.

قالت “بلتون” إن إيرادات شركة حقل امتياز شمال سيناء البحرى للغاز الطبيعى NESO قد بلغت فى 9 أشهر من العام الحالى حوالى 44.4 مليون دولار.

وأوضحت أن هامش الربح الإجمالى للشركة قد ارتفع بمقدار 4 نقاط إلى %69، وانخفضت صافى أرباح NESO بشكل طفيف بنسبة %4 إلى 22.6 مليون دولار.

وأشارت إلى إيرادات الشركة خلال الربع الثالث قد انخفضت بنسبة %8 بسبب الحوادث التشغيلية التى شهدها هذا الربع وانخفض صافى الربح %18 إلى 6.3 مليون دولار.

وأكدت “بلتون” أن ارتفاع أسعار النفط قد عوض تأثير توقف الإنتاج لمدة 3 أسابيع، فى سبتمبر الماضي، والذى استانف عملياته مطلع أكتوبر.

القطاع المالي

وأضافت “بلتون” إن القطاع المالى للشركة يتشكل من مجموعة واسعة من الاستثمارات مثل شركات دلتا للتأمين، المهندس للتأمين، الشروق للميلامين والراتنجات، جلوب للاتصالات، غاز تشيل، وبداية للتمويل متناهى الصغر.

وأوضحت أن قطاع التأمين سجل نموا قدره %32 فى الإيرادات خلال التسعة شهور من 2022 ليصل إلى 163.8 مليون دولار، وهو مستوى قوى مدفوع بشكل كبير بشركة دلتا للتأمين والمهندس للتأمين.

واشارت إلى أن إيرادات الربع الثالث قد ارتفعت بنسبة %3 لتصل إلى 57.2 مليون دولا، ووصل هامش اجمالى الربح %56 وانخفضت أرباح القطاع %58 إلى 1.2 مليون دولار.

وذكرت أن شركة “بداية” للتمويل متناهى الصغر قد بدأت أعمالها فى الربع الأول من 2022 وافتتحت 35 فرعا فى 10 محافظات مع خطط لزيادة عدد الفروع إلى 45 بنهاية العام.

وحددت “بلتون” القيمة العادلة لسهم الشركة القابضة المصرية الكويتية عند 1.9 دولار بالعملة الأجنبية، و29.9 جنيه بالعملة المحلية، مع توصية المستثمرين بالشراء.

وقالت وحدة بحوث بنك الاستثمار “الأهلى فاروس” إن الشركة قد سجلت أداء قويا خلال التسعة شهور الأولى من العام الجارى بدعم من نشاطى الأسمدة والبتروكيماويات بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا.

وأوصت “فاروس” المستثمرين بزيادة الأوزان النسبية على السهم فى البورصة مع تحديد قيمة عادلة قدرها 1.97 دولار.

وأوضحت أن الشركة سجلت صافى ربح مجمع بقيمة 64 مليون دولار فى الربع الثالث 2022 (بزيادة %36 سنويًا، وانخفاض %12 ربعيًا)، مقارنة مع 47 مليون دولار فى الربع الثالث 2021.

وأشارت إلى أن قيمة الإيرادات المجمعة قد بلغت 273 مليون دولار (بنمو %29 سنويًا وتراجع %4 ربعيًا) فى الربع الثالث، مقارنة مع 212 مليون دولار فى الربع المقارن.

ولفتت إلى أن هوامش الأرباح قد شهدت ارتفاعًا خلال الربع الثالث من العام الجاري، إذ سجل هامش مجمل الربح %51 مقابل %45 فى الربع الثالث 2021.

وعلى صعيد التسعة أشهر الأولى 2022، قالت “الأهلى فاروس” إن صافى الربح قد ارتفع %54 سنويًا إلى 207 ملايين دولار، كما ارتفعت الإيرادات %44 سنويًا إلى 849 مليون دولار.

وذكرت أن قطاعا الأسمدة والبتروكيماويات قد ساهما بنسبة %63 فى إيرادات الشركة المجمعة خلال التسعة أشهر الأولى 2022، ويأتى بعد ذلك قطاع التأمين والتمويل متناهى الصغر بنسبة %19، ثم قطاع الطاقة %17.

وقالت إن متوسط أسعار اليوريا قد ارتفع بمعدل %111 سنويًا فى أول تسعة أشهر، و%66 سنويًا فى الربع الثالث إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتمكن شركة سبريا من تمرير الزيادات على المستهلك النهائى.

وأشارت إلى أن حقل امتياز شمال سيناء البحرى قد توقف لمدة 3 أسابيع نتيجة حادثة تشغيلية فى شهر سبتمبر، وهو ما أدى إلى تراجع الإيرادات %8 سنويًا إلى 13 مليون دولار.

وقالت إن ما عوض هذا التوقف، هو ارتفاع أسعار النفط عالميا، حيث أتاح ذلك تسعير الغاز الطبيعى بالقرب من 5.88 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، واستقرت إيرادات حقل امتيار شمال سيناء عند 44 مليون دولار فى التسعة أشهر الأولى.

وأوضحت “الأهلى فاروس” إن إيرادات شركة “نات إنرجي” لتوصيل الغاز للمنازل قد انخفضت %7 سنويًا خلال الربع الثالث نتيجة لانخفاض إيرادات نشاط توصيلات الغاز الطبيعى.

وأشارت إلى أنه على الجانب الآخر ارتفعت إيرادات نات إنرجى %2 سنويًا إلى 104 مليون دولار فى التسعة أشهر الأولى، بدعم من ارتفاع قدرات توليد الكهرباء والتوزيع، بعد رفع قدرات الشبكة من 95 ميجا وات فى الربع الثالث 2021 إلى 115 ميجا وات فى الربع الثالث 2022، فضلا عن زيادة قدرات التوزيع من 135 ميجا وات إلى 215 ميجا وات.

توقعت “الأهلى فاروس” استمرار ارتفاع أسعار اليوريا عن المتوسط التاريخى للأعوام السابقة، وبدء تشغيل خطوط إنتاج ألواح الفورميكا وسلفونات النفثالين الفورمالديهايد، ومن المتوقع جنى ثمار هذه الخطوط فى 2023.

ورجحت إضافة خط إنتاج حامض الكبريتيك فى الربع الرابع 2022، وأن ترفع شركة كهرباء قدرات توليد الكهرباء بواقع 20 ميجا وات فى الربع الثانى 2023، كما من المتوقع أن يبدأ مشروع MDF فى الربع الثانى 2023.

قالت “الأهلى فاروس” إن ذراع الشركة لنشاط التمويل متناهى الصغر قد بدأ عملياته التشغيلية فى الربع الأول 2022، وافتتح 35 فرعًا، ويخطط لافتتاح المزيد من الفروع بنهاية العام الحالى.

وحددت وحدة بحوث بنك الاستثمار “برايم” القيمة العادلة لسهم الشركة القابضة المصرية الكويتية عند 43 جنيها بالعملية المحلية بنمو %59 عن الأسعار الحالية.

وقالت “برايم” إن الشركة تتميز بمستوى تنوع كبير فى الإيرادات، كما أن لديها استراتيجية أساسية لاستبدال الواردات والاعتماد على المدخلات المحلية.

وذكرت أن الشركة تستعد للاستفادة بشكل كبير من الإسكندرية للأسمدة نظرا للارتفاع الحالى فى الأسمدة النيتروجينية، حيث أثبتت اليوريا أنها أكثر مرونة فى مواجهة مخاوف الركود من تداول السلع الأخرى.

وتعتقد “برايم” أن صيغة تسعير الغاز الطبيعى الجديدة لمنتجى الأسمدة النيتروجينية سترفع أسعار الغاز المورد للإسكندرية للأسمدة مقارنة مع السعر السابق الذى يبلغ 5.75 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وأشارت “برايم” إلى أن هذا التسعير قد جاء نتيجة قيام الإسكندرية للأسمدة بتخصص ما يقرب من 25 – %30 من إنتاجها للسوق المحلية.

وتعتقد أن التأثير السلبى لصيغة تسعير الغاز الطبيعى الجديدة سوف يتلاشى بسرعة أكبر من المتوقع، موضحة أن التأثير على أرباح عام 2022 ستكون ضعيفة نظرا لتطبيقها على الربع الرابع الأخير من العام تقريبا.

وقالت “برايم” إن التأثير السلبى فى عام 2023 سيكون مؤقتاً وقد يتحول إلى إيجابى بعد عام 2024، نظراً لتوقعاتنا بعودة أسعار اليوريا لمستوياتها الطبيعية.

وأكدت أن التوسعات فى خطوط الأعمال الأخرى للشركة ستوفر مساحة كافية للنمو الفترة المقبلة بما فى ذلك زيادة سعة النفثالين فورمالدهيد المسلفنة لشركة سبريا مصر، وإدخال خطوط جديدة لحمض الكبريتيك، وبدء العمليات التشغيلية لنايلوود، ورفع الطاقة الإنتاجية لنات إينيرجى.

أخيرأ، قالت وحدة بحوث شركة “مباشر” لتداول الأوراق المالية أن مجمل الربح قد ارتفع بنسبة %93.1 من 211.4 إلى 408.1 مليون دولار مدعوما بنمو الإيرادات بنسبة %48.8 من 544.1 إلى 809.9 مليون دولار.

وأوضحت “مباشر” أن التوسع فى الإيرادات قد جاء مدفوعًا بشكل أساسى بالأداء القوى عبر قطاعى الأسمدة والبتروكيماويات بسبب ديناميكيات الصناعة التى رفعت أسعار البيع فى السوق المحلية والتصدير.

وأشارت إلى أن الشركة قد حققت هامش صافى ربح بنسبة %25.5 خلال 9 شهور من 2022، وهو أعلى قليلاً من 2%4.7 فى الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما ارتفع هامش مجمل الربح من 48.8 إلى %50.3 خلال الفترة المذكورة.

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