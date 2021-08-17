القابضة الغذائية: 308 ملايين جنيه قيمة سلع فارق نقاط الخبزعن شهر يوليو

صرف حاملو البطاقات التموينية والمستفيدين من فارق نقاط الخبز المدعم سلعا مجانية مقابل ما تم توفيره من الخبز المدعم فى شهر يوليو الماضى بقيمة 308 ملايين جنيه من يوم 1 إلى 12 أغسطس الجارى، بزيادة قدرها 28 مليون جنيه على شهر يونيو الماضى، والذى بلغت قيمته نحو 280 مليون جنيه.

وقالت مصادر فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية -التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية- لـ«المال» إن فروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة «الأهرام» و«النيل» و«الإسكندرية» استحوذت على النسبة الأكبر من إجمالى ما تم صرفه من سلع نقاط الخبز المجانية، تليها منافذ «جمعيتى» وبقالو التموين.

وأضافت المصادر أن قرار وزير التموين بتحديد عدد كميات السكر، والأرز، والزيت المنصرفة على بطاقات التموين كانت سببا فى زيادة عمليات السحب عليها كسلع نقاط الخبز، والتى استحوذت على نحو 70% من إجمالى السلع المنصرفة والتى شملت أيضا المكرونة، والدقيق، والشاى.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أصدرت قرارا فى نهاية يوليو الماضى بشأن القواعد الجديدة لصرف السلع التموينية على بطاقات التموين من أول شهر أغسطس الجارى، وهى صرف 1 كيلو أرز للبطاقة التموينية التى عدد أفرادها أقل من 4 أفراد، وصرف 2 كيلو أرز على البطاقة التى يكون عدد أفرادها 4 أفراد فأكثر، وبحد أقصى 4 عبوات زيت 800 مللى جرام أو 1 كيلو جرام على البطاقة التموينية أيا كان عدد أفرادها، و2 كيلو سكر لكل فرد مقيد على بطاقة التموين.

يذكر أن الفرد المقيد على البطاقة التموينية يحصل على 150 رغيف خبز كل شهر، وعند توفيره يتم احتساب عدد الأرغفة التى قام بتوفيرها كنقاط يحصل من خلالها على سلع غذائية واستهلاكية فى الشهر التالى.

وأضافت المصادر أنه تم صرف سلع تموينية بقيمة مليار و728 مليون جنيه عن شهر أغسطس الجارى، وذلك من بداية الشهر وحتى يوم الجمعة الماضية، لنحو 12 مليون بطاقة تموينية، من خلال 30.635 ألف بقال تموينى، و7247 منفذ جمعيتى، و1259 فرع مجمع استهلاكى على مستوى الجمهورية.

كما تدعم الحكومة منظومتى الخبز المدعم والسلع التموينية بنحو 87 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة 2021/ 2022، يستفيد منها 22 مليون بطاقة تموينية مقيد عليها 71 مليون مواطن مستفيدين من الخبز المدعم، ومنهم 64 مليون مواطن مستفيد من السلع التموينية.