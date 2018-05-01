القابضة الغذائية : 30 سيارة سلع في قرى المناطق النائية

كتب محمد مجدي:أعلن اللواء علاء فهمى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن تسليم 30 سيارة جديدة للشركة العامة والمصرية للجملة ضمن مبادرة تحيا مصر فى إطار تكليفات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق قوافل من السيارات المتنقلة لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين فى مختلف قرى ونجوع

كتب محمد مجدي:

أعلن اللواء علاء فهمى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن تسليم 30 سيارة جديدة للشركة العامة والمصرية للجملة ضمن مبادرة تحيا مصر فى إطار تكليفات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق قوافل من السيارات المتنقلة لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين فى مختلف قرى ونجوع الجمهورية.

وقال فهمى إن الدكتور على المصيلحي وزير التموين وجه بدفع السيارات المتنقلة فى الأماكن التى لا يوجد بها منافذ المجمعات الإستهلاكية وذلك تيسيرا على المواطنين والعمل على توفير السلع لهم بسعر مناسب .

وأضاف فهمي أن المبادرة تهدف لتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة خاصة محدودي الدخل؛ حيث تتعاقد هيئة السلع التموينية على توفير السلع ومنتجات اللحوم بشكل مستمر لزيادة المخزون من السلع.

وأشار إلى أن القوافل ستركز على توفير السلع الاستراتيجية مثل الزيت والسكر والأرز والمسلى الصناعي واللحوم الحمراء والدواجن، لافتا إلى أن الأسعار ستكون مساوية لأسعار المجمعات الاستهلاكية أو مخفضة حيث يباع كيلو الدواجن بسعر 19 جنيها للكيلو بينما يصل كيلو اللحم المستورد 60 جنيها.

وأشار إلى أن الشركة القابضة ستقوم بتجهيز مليون شنطة رمضانية بسعر 75 جنيها الشنطة وتضم مكوناتها “سكر وزيت خليط وأرز بلدى وعلبة سمنة وصل صلة مكرونة فاخرة لافتا إلى أنه سيتم بيع تلك الشنط فى أرض المعارض والشوادر التى تحددها المحافظات.

وكشف فهمى عن تعاقد الشركة القابضة للصناعات الغذائية مع كبار شركات اليامش على توريد كميات كبيرة لصالح شركتى العامة والجملة وذلك بتخفيضات تقل عن العام الماضى بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 25% من أسعار السوق.