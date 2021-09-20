اقتصاد وأسواق

القابضة الغذائية : «سلامة الغذاء» يستهدف مراقبة السلع قبل طرحها على البطاقات التموينية

بحضور وزراء التموين والصناعة والزراعة
محمد مجدي 11:30 ص, الأثنين, 20 سبتمبر 21 11:30 ص, الأثنين, 20 سبتمبر 21

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قال اللواء شريف القليني نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع للشركة القابضة في مدينة قها بمحافظة القليوبية يقوم بمراقبة جودة جميع السلع الموردة لصالح البطاقات التموينية.

وأكد القليني في تصريحات خاصة لـ “المال” على هامش افتتاح مركز تطوير وسلامة الغذاء، أن المركز أنشأ منذ الخمسينيات ولكن تم تطويره لمواكبة التطورات في السوق المحلية.

وأضاف القليني أن المركز يقوم باستلام عينات من جميع المنتجات الزراعية التي يتم توريدها لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية للتأكد من جودتها وصلاحياتها قبل طرحها في منافذ وفروع شركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة وشركات الأهرام والنيل والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية .

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يشار إلى أنه سيتم بعد قليل افتتاح مركز تطوير وسلامة الغذاء بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ونيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

ويشارك في الافتتاح من وزارة التموين اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية واللواء شريف القليني نائب رئيس الشركة القابضة، وأحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين ، ورمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين.

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وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق عن الانتهاء من إعادة تأهيل الإنشاءات لمركز تطوير وسلامة الغذاء وتدعيمه بالأجهزة الحديثة، لممارسة دوره في تحليل الأغذية وسلامة الغذاء وخلوه من جميع أنواع الملوثات الكيمائية والميكروبية والفيزيائية، والعمل على تقدير درجات الجودة وغشه وقيمته الغذائية.

وبلغت تكلفة أعمال التطوير والتحديث والتوسعة في المركز بلغت نحو 70 مليون جنيه ، كما أنه تم إنشاء معمل لتحليل متبقيات المبيدات والسموم وبقايا العقاقير والمواد المضافة، بمساعدة والكيانات العاملة في مجال تجارة وتصنيع الغذاء والمنتجات الزراعية والمنتجين الزراعيين والمصدرين والمستوردين وفق لمتطلبات الهيئة القومية لضمان جودة وسلامة الغذاء.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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