القابضة الغذائية: حققنا 255 مليون جنيه فروق أسعار في 3 شهور

محمد مجدي

قال الدكتور علاء الدين فهمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه تم تشكيل لجنة مشتريات مركزية موحدة لشركات النيل والأهرام والمصرية والعامة والإسكندرية لتوحيد الأسعار داخل المجمعات الاستهلاكية، والحصول على أسعار تنافسية من المنتجين والموردين فى كافة السلع الغذائية، بتخفيضات تراوحت بين 10 إلى 15% لصالح المستهلك.

وأضاف فهمى، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أنه رفع تقرير لوزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، أوضح أن مشتريات الشركات من السلع خلال شهر أغسطس 2017، قبل توحيد الشراء بلغت 1851 مليون جنيه، في حين بلغت نفس المشتريات، خلال شهر سبتمبر، 1766 مليون جنيه بفارق وصل إلى 85 مليون جنيه شهريًا، و255 مليون جنيه، خلال 90 يومًا من بدء عمل اللجنة، بفضل القرار السابق بتوحيد شراء الشركات الخمس.



وأوضح التقرير أن لجنة الشراء المركزي اجتمعت للمرة الأولى بكامل تشكيلها، برئاسة اللواء مجدي الشاطر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، مع موردي السلع الغذائية وغير الغذائية المقيدين بسجل الموردين بالشركة القابضة، والشركات التابعة لها، الأمر الذي جعلها تمثل أكبر مشتر في السوق المصرية بإجمالي 1200 مجمع استهلاكي، وسلسلة ضخمة من مخازن الجملة التي تغذي 30 ألف بقال تمويني، و2700 من أفرع “جمعيتي”.



وأشار فهمي في تقريره إلى أن مشتريات السلع الغذائية شهدت تراجعاً فى أسعارها، وتم شراء 26649 طن دقيق بمبلغ 147 مليون جنيه، في سبتمبر 2017، بينما كان السعر في أغسطس 163 مليون جنيه، بفارق وصل إلى 10%.

ووصل سعر 5350 طن من المكرونة إلى 39 مليون جنيه، في سبتمبر، بينما بلغ سعره في أغسطس 41 مليون جنيه بفارق 5%.

ووصل سعر 5600 طن من المنظفات في سبتمبر 182 مليون جنيه، بينما بلغ سعره في أغسطس 189 مليون جنيه، بانخفاض وصل إلى 4%.



كما وصل سعر 6317.5 طن من السلع المتنوعة خلال سبتمبر 731 مليون جنيه، وفي أغسطس الماضي وصل إلى 779 مليون جنيه، بانخفاض 6%، مرجعًا عدم وجود نسب خصم على سلعتي الصلصة والتونة إلى ارتفاع أسعارها عالميًا.



واتفقت اللجنة مع الموردين وكافة شركات التوزيع على مراجعة آخر أسعار التوريد بهدف الحصول على نسب خصم إضافية، مؤكداً على ثبات هذه الأسعار حتى 31/12/2017.



وألزم اللجنة برئاسة اللواء مجدي الشاطر الموردين، بقبول المرتجعات من السلع التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء أو بها عيوب في الصناعة، وفي حالة ثبوت وجود سلع مباعة في الأسواق بأسعار أقل مما تباع لدى فروع الشركة دون مبرر يتم مراجعة المورد للحصول على ذات الأسعار.



واتفقت اللجنة مع موردي السلع الطازجة التي يتغير سعرها يوميًا أن يتم الحصول على نسب خصم أقل من السعر المعلن في هذا اليوم تصل إلى 6% على الخضار والفاكهة، و3% على الأسماك الطازجة، بالإضافة إلى 1% على بيض المائدة.



ولفت فهمي إلى قيام الشركات التابعة قبل يوم 25 من كل شهر بتحديد الكميات المطلوبة من السلع وتوزيع احتياجات الشركة على المخازن والفروع التابعة لها.