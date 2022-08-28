«القابضة الغذائية» تقتنص 17% من «الفيوم للسكر» مقابل 305 ملايين جنيه

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية استحوذت على حصة قدرها %17 من «الفيوم للسكر» مقابل 305 ملايين جنيه، لترفع حصتها فى الأخيرة إلى %20 تقريبًا.

وأكدت المصادر أن النسبة المبيعة تمثل حصص كلاً من بنكى مصر والأهلى وشركتى مصر للتـأمين ومصر لتأمينات الحياة.

وأشارت إلى أن بنك مصر تخارج بكامل حصته من «الفيوم للسكر» البالغة %6.6 وفيما «الأهلى» نسبة %6.6 وقطاع التأمين %4 تقريبًا.

وذكرت المصادر أن شركة ميراج لتداول الأوراق المالية لعبت دور سمسار ومنفذ عملية نقل الملكية بسوق خارج المقصورة لصالح الطرف المشترى (الشركة القابضة) مشيرة إلى أن شركات التجارى الدولى والأهلى فاروس والرواد تولت نفس الدور لصالح الأطراف البائعة فى الصفقة.

وتأسست شركة الفيوم لصناعة السكر فى أغسطس 1997 برأسمال مرخص قدره 500 مليون جنيه، وفى مايو 2011 تمت زيادته إلى 700 مليون، بينما يبلغ رأس المال المصدر نحو 445.1 مليون، عقب زيادته بقرار الجمعية العمومية غير العادية فى يوليو 2006 بقيمة اسمية للسهم 10 جنيهات.

وكشفت مصادر مسئولة فى «القابضة للصناعات الغذائية» – فى تصريحات لـ«المال» – أنها تستهدف من الاستحواذ على حصص جديدة فى «الفيوم للسكر» الوصول إلى حصة حاكمة تمكنها من تحقيق مستهدفاتها على صعيد زيادة الإيرادات.

وتابعت إن زيادة حصة «القابضة» سيمنحها القدرة أيضا على إصدار قرارات ملزمة يمكن من خلالها ضبط منظومة تجارة وتداول السكر فى السوق المحلية وضمان عدم انفلات الأسعار، موضحة أن تمويل عمليات الشراء والاستحواذ على الحصص الجديدة فى «الفيوم للسكر» سيتم عبر الموارد الذاتية.

وأضافت أن «القابضة» تمتلك حصصا حاكمة تتخطى %50 حاليا فى هيكل ملكية شركتى السكر والصناعات التكاملية، والدلتا للسكر، وتسعى إلى الوصول إلى حصص حاكمة فى شركات السكر الأخرى مثل الفيوم للسكر.

ونشرت «المال» فى وقت سابق أن «القابضة للصناعات الغذائية» سترفع حصتها بشكل مباشر وغير مباشر فى «الفيوم للسكر» إلى %32.6 إذ تمتلك «الدلتا للسكر» التابعة نحو %26.8 من أسهم «الفيوم للسكر» و«السكر والصناعات التكاملية» التابعة نحو %2.84.

يذكر أن «القابضة» تمتلك نحو %100 من شركة السكر والصناعات التكاملية -التى يبلغ رأسمالها المصدر والمدفوع نحو 1.9 مليون جنيه-، فيما تمتلك «الصناعات التكاملية» نحو %55.7 من «الدلتا للسكر».

ويضم هيكل ملكية «الفيوم للسكر» بجانب «الدلتا» و«الصناعات التكاميلية» والحصة المباشرة للقابضة الغذائية كلًا من الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى بحصة %26.9 وبنك الاستثمار القومى %14 إلى جانب أفراد بحصص أخرى.

وتعتزم «القابضة» تنفيذ عملية إعادة هيكلة للشركات الخاسرة التابعة لها، ودمجها فى إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لرفع كفاءة الشركات والاستفادة من الأصول، كما تستهدف «القابضة» تحقيق إيرادات إجمالية تصل إلى 21.46 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى 2023/2022 مقابل 17.480 مليار للعام المالى السابق.