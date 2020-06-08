«القابضة الغذائية» تفض المظاريف المالية لمناقصة تطوير «السكر التكاملية» خلال أسابيع

تعتزم الشركة القابضة للصناعات الغذائية عقد جلسة فض المظاريف المالية لمناقصة اختيار مستشار مالى لوضع خطة تطوير شاملة لشركتها التابعة «السكر والصناعات التكاملية» وذلك خلال أسبوعين أو قبل نهاية الشهر الجارى.

وقالت مصادر مقربة من الشركات المتنافسة إن القابضة للصناعات الغذائية تلقت 7 عروض من شركات استشارات مالية محلية وعالمية، للمشاركة فى المناقصة وتم إجراء جلسة فض المظاريف الفنية منذ شهر تقريبا وجاءت نتيجتها مقبولة.

واستبعدت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» تأثر عملية تطوير شركة السكر التكاملية جراء أزمة فيروس كورونا، وهو ما ظهر فى استمرار مشاركة الكيانات الاستشارية العالمية فى المناقصة، رغم صعوبات السفر حاليا.

ورفضت المصادر الكشف عن أسماء الشركات المتقدمة بالمناقصة، لكنهم أكدوا أن العروض السبعة المتقدمة جميعها فى شكل تحالفات ما بين شركات استشارات مالية وفنية وإدارة.

وكانت “المال” قد نشرت فى السابق، أن «القابضة الغذائية» لا تنوى التعاقد مع مستشار لتقييم أصول السكر التكاملية فقط، وإنما تهدف لتولى شركة مالية وضع خطة متكاملة للتطوير الشامل.

وتعمل شركة السكر التكاملية فى إنتاج وتكرير السكر، وتأسست عام 1869 عبر إنشاء مصنعين، وتمتلك حاليا 9 مصانع، ويبلغ حجم إنتاجها السنوى نحو 2.1 مليون طن، منها 1.1 مليون من القصب ومليون من البنجر.

وأكدت المصادر أن المستشار الفائز سيعمل على وضع دراسة شاملة لصناعة السكر فى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وتحديد عناصر، بجانب تقييم أساليب التسويق المتبعة حاليا بها، إضافة لإعادة الهيكلة المالية.

وكان محمد عبدالرحيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، قد قال فى تصريحات صحفية سابقة إنها تحتاج لتطوير خطوط الإنتاج التى تقادمت بمرور السنين، وإحلالها بأخرى ذات تكنولوجيا حديثة، مشيرا إلى أن المشكلة تتركز فى ارتفاع تكلفة تمويل تلك العملية.

وأوضحت أن «السكر التكاملية» تعاقدت مع شركة «فينكورب» للاستشارات المالية للمشاركة فى إعداد كراسة شروط المناقصة، بجانب دراسة العروض المقدمة.

ويشير الموقع الإلكترونى للشركة إلى إعدادها دراسة مبدئية لمشروع إقامة مصنع لإنتاج السكر من القصب بمنطقة كوم أمبو بأسوان على مساحة 400 فدان، بطاقة إنتاجية 150 ألف طن سنوياً، وبتكلفة استثمارية 1.1 مليار جنيه، وأنها أخطرت وزارة الاستثمار بالدراسة.

كما تستهدف «السكر والصناعات التكاملية» اختراق مجال استصلاح الأراضى، من خلال 50 إلى 80 ألف فدان بمنطقة غرب كوم أمبو، لزراعتها بمحصول قصب السكر.

وخلال العام المالى 2018/2017 حققت الشركة مبيعات بقيمة 11.8 مليار جنيه، منها 521 مليونا صادرات، فيما حققت صافى ربح بلغ 452 مليونا.