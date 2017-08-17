القابضة الغذائية تصرف سلعًا تموينية بقيمة 2.6 مليار جنيه

محمد مجدى:بلغت قيمة السلع التموينية التى صرفتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية لبقالى التموين، منذ مطلع شهر أغسطس الحالى حتى الآن 2.6 مليار جنيه، مقابل 850 مليونًا خلال نفس الفترة من الشهر الماضى. وتقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين، بصرف المقررات التموينية للبق

محمد مجدى:



بلغت قيمة السلع التموينية التى صرفتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية لبقالى التموين، منذ مطلع شهر أغسطس الحالى حتى الآن 2.6 مليار جنيه، مقابل 850 مليونًا خلال نفس الفترة من الشهر الماضى.

وتقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين، بصرف المقررات التموينية للبقالين من خلال شركتيها المصرية والعامة لتجارة الجملة.

وأكد جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، أن ما يقرب من %85 من حصة شركته من المقررات التموينية صرفت للبقالين وفروع المجمعات الاستهلاكية منذ مطلع أغسطس حتى الآن.

وقال لـ«المال» إن قيمة السلع التموينية التى صرفتها شركته فى تلك الفترة تبلغ نحو 1.1 مليار جنيه، تم توزيعها على أصحاب البطاقات التموينية فى 16 محافظة تشمل القاهرة، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والشرقية، ودمياط.

وأضاف أن المحافظات تشمل أيضاً الإسكندرية، ومطروح، والبحيرة، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، بالإضافة إلى محافظات الوجه القبلى.

وأصدرت وزارة التموين قرارا منذ أيام يقضى بتنظيم شروط استخراج البطاقات التموينية الجديدة، عبر تحديد 22 فئة مستحقة للدعم فى البطاقات المقرر استخراجها الفترة القادمة، أبرزها المهنيون والحرفيون من ذوى الأعمال الحرة الذين يقل دخلهم عن 800 جنيه، بالإضافة إلى أصحاب المعاشات بحد أقصى للدخل 1200 جنيه شهريا، والعاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص، بحد أقصى 1500 جنيه شهريا.

وقال مصدر مسئول فى الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، لـ”المال”، إنه تم صرف مقررات من خلال مخازن الشركة بقيمة 1.5 مليار جنيه، لبقالى التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية، منذ مطلع أغسطس حتى الآن، مقابل مليار جنيه خلال نفس الفترة من يوليو الماضى.

وأضاف المصدر، أن تلك المقررات تمثل نحو %95 من إجمالى السلع التى تلزم بها المصرية لتجارة الجملة لطرحها على البقالين وفروع المجمعات الاستهلاكية.

وفسر الزيادة فى قيمة المقررات التى تم صرفها بقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة عدد السلع التموينية التى يحصل عليها المواطنون مؤخرا.

وأقرت وزارة التموين مؤخرا زيادة السلع التى يمكن صرفها للمواطنين المقيدين على البطاقات التموينية، لتصل إلى 66 سلعة غذائية واستهلاكية بأصناف وأنواع مختلفة، بدلاً من 25 فقط.

ويبلغ عدد البطاقات التموينية 21 مليون بطاقة، يستفيد منها 71 مليون مواطن، يحصل الفرد الواحد المقيد على البطاقة 50 جنيهاً دعمًا حكوميًا، يحصل من خلاله على سلع بشكل شهرى.