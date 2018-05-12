القابضة الغذائية: تسلم 11 ألف طن أرز من المضارب

القليوبية- محمد مجدي أكد اللواء الدكتور علاء فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إجمالي كميات الأرز التي تم توريدها من شركات ومضارب القطاع الخاص تبلغ 11 ألف طن.واستبعد فهمي، خلال تفقُّد معرض أهلا رمضان، منذ قليل، بمحافظة القليوبية،

القليوبية- محمد مجدي





أكد اللواء الدكتور علاء فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إجمالي كميات الأرز التي تم توريدها من شركات ومضارب القطاع الخاص تبلغ 11 ألف طن.

واستبعد فهمي، خلال تفقُّد معرض أهلا رمضان، منذ قليل، بمحافظة القليوبية، استيراد الأرز خلال الفترة المقبلة نظرا لتوافر الأرز لدى التجار.

يُشار إلى أن الأزمة بدأت في إحجام التجار عن بيع الأرز في الوقت الحالي بعد قرار وزارة الري تقليص مساحات الأرز المزروعة من 1.1 مليون فدان إلى 724 ألف فدان.

وقال فهمي إن خطة التطوير للمجمعات الاستهلاكية تستهدف تطوير 881 منفذًا تابعين لشركتي الأهرام والنيل، وكذلك عدد 515 مخزنًا تابعين للشركتين، على أن يتم الانتهاء منهما بداية العام المقبل.