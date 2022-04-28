تعتزم الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية إنشاء 4 مجمعات صناعية كبرى للزيوت والمنظفات خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال ضم شركات الزيوت التابعة لها وهى (طنطا للزيوت، والزيوت المستخلصة، والنيل للزيوت، وأبو الهول للزيوت، ومصر للزيوت).

وقال الدكتور أحمد عبدالوهاب رئيس شركة الإسكندرية للزيوت والصابون فى تصريح لـ«المال»، إنه يتم التعاون مع بعض الجهات الحكومية لتوفير التمويلات اللازمة لإقامة تلك المجمعات الصناعية الضخمة والتى تشمل 3 مجمعات صناعية لإنتاج الزيوت ومجمعا صناعيا للصابون والمنظفات، والذى يضم شركات الزيوت التابعة للقابضة للصناعات الغذائية والتى تصل تكلفة إقامتها إلى 6 مليارات جنيه.

وأكد عبدالوهاب أنه سيتم قريبا طرح مناقصة لإقامة المجمعات الصناعية الحكومية للزيوت والمنظفات، والتى سيكون من ضمنها مجمع صناعى بطاقة استخلاص 5 آلاف طن بذور فى اليوم، وطاقة تكرير وتعبئة 2400 طن يوم.

وأضاف أنه سيتم إقامة مجمع صناعى لإنتاج السمن بطاقة 40 ألف طن يومى لترتفع بعد 5 سنوات إلى 100 ألف طن يومى، كذلك سيتم إقامة مجمع صناعى للمظفات بطاقة 40 ألف طن يومى، وبعد 5 سنوات سيتم رفع الطاقة الإنتاجية الى 50 ألف طن يومى.

وشدد على أنه لن يضار أى عامل من العاملين فى شركات الزيوت الحكومية التابعة للقابضة للصناعات الغذائية والتى سيتم ضمها فى كيانات ضخمة بهدف تعظيم المنتج المحلى، مشيرًا إلى أنه سيتم إعادة هيكلة المنتجات القائمة بالفعل فى المنظفات والمنتجات الأخرى، بهدف رفع عملية ضخ المنتجات فى السوقين المحلية والخارجية.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قال فى تصريحات سابقة إن شركة «بى دى أو» للاستشارات الفنية انتهت من دراسة تطوير شركات الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتى تضم عددا من الشركات وهى (الإسكندرية للزيوت والصابون، طنطا للزيوت والصابون، المصرية للنشا والخميرة والصابون، أبو الهول للزيوت، النيل للزيوت والصابون).

وأكد عبدالوهاب أن هناك تعليمات من القيادة السياسية بتوفير احتياطى استراتيجى من الزيوت والسلع الأساسية بمدة لا تقل عن 6 أشهر يتم تجديدها دوريا، قائلا إن منافذ التوزيع التابعة لشركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية يكفى مدة شهر بالكامل ويتم تجديدها بشكل دورى، كما أن محطة الزيوت الصب فى المكس يكفى مدة شهرين، ولن يحدث نقص فى أى سلعة.

وأضاف أن شركتى العامة والمصرية لتجارة الجملة لديهما زيت تموينى يكفى مدة شهرين بكمية تصل إلى 60 ألف طن، ويتم تدبير احتياجاتهما بشكل دورى، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد على الزيت الخام لمدة تكفى حتى يونيو القادم، ومن خلال تعليمات القيادة السياسية بتوفير احتياطى استراتيجى من الزيوت والسلع الاستراتيجية، تم شراء 101 ألف طن زيت خام محلى ومستورد بسعر 32 ألفا و577 جنيها.

وكانت وزارة التموين تعاقدت فى مارس الماضى على شراء 101 ألف طن زيت خام منها 80 ألف طن زيت صويا خام مستورد، و21 ألف طن زيت صويا خام إنتاج محلى.

وأضاف عبدالوهاب أن إجمالى إنتاج الزيوت فى مصر من خلال تلك الشركات السابق ذكرها يصل إلى 64 ألف طن شهريًا، موضحا أن الإسكندرية للزيوت والصابون يتبعها 4 مصانع لإنتاج زيت التموينى بطاقة 500 طن يومى موزعة كالتالى مصنع كفر الزيات بطاقة 200 طن.

وتابع عبدالوهاب أن طاقة إنتاج مصنع كفر الشيخ 100 طن يومى، ومصنع راغب 100 طن يومى فى الإسكندرية، ومصنع الإسكندرية بطاقة 100 طن يومى، بطاقة إنتاج إجمالية 15 ألف طن فى الشهر.