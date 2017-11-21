القابضة الغذائية تستهدف أرباحًا بـ 489 مليون جنيه

محمد مجدي اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات الغذائية، برئاسة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بحضور اللواء علاء الدين فهمي، وبعض القيادات، لمناقشة مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2017- 2018. وكشفت نتائج الأعمال التقديرية للشركة، عن تحقيق زيادة في الإير

محمد مجدي

اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات الغذائية، برئاسة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بحضور اللواء علاء الدين فهمي، وبعض القيادات، لمناقشة مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2017- 2018.

وكشفت نتائج الأعمال التقديرية للشركة، عن تحقيق زيادة في الإيرادات بنسبة 227% عن العام المالي 2016/2017، وبلغت 28.4 مليار جنيه، مقابل 10.3 مليار جنيه، وارتفعت قيمة المصاريف 283%، وبلغت 28.1 مليار جنيه مقابل 10 مليارات جنيه في سنة المقارنة.

واستهدف مشروع الموازنة التقديرية تحقيق مجمل ربح قدره 1.7 مليار جنيه، وصافي ربح قبل الضرائب بقيمة 489 مليون جنيه، فضلاً عن تحقيق صافي ربح حقوق ملكية بمبلغ 4.3 مليار جنيه، وعائد حقوق ملكية 14.1%.

وكشفت الموزانة عن استهدافها إجمالي استثمارات بقيمة 7.3 مليار جنيه، فضلاً عن تحسين أوضاع العاملين فى الشركات التابعة، وتستهدف متوسط أجر العامل في العام المالي 2017/2018 نحو 59 ألف جنيه سنوياً.

واستهدفت الموزانة مشروعات الإحلال والتجديد والتوسعات والاستعمال التي تشمل أصول جديدة لإحلالها بدلاً من الأصول التي حدث عليها تقادم مع الاحتفاظ بالطاقة الإنتاجية، وتحسين الكفاءة الإنتاجية والتشغيلة، وبلغ إجمالي الاستثمارات المستهدفة خلال عام 2017-2018 مبلغ 701.499 مليون جنيه تحول ذاتيًا، كما أن المشروعات المتعلقة بالحافظ على البيئة يتم تحويلها بقروض حسنة من الشركة التابعة.