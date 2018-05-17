القابضة الغذائية ترفع معدلات ضخ الدقيق لمحافظة شمال سيناء

محمد مجديرفعت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، من معدلات ضخ الدقيق المدعم لمستودعات ومخابز شمال سيناء، الخاصة بشهر مايوالجارى، لتصل إلى 5000 طن، مقابل 4500 طن الشهر الماضى.أكد فتحى راشد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، فى محافظة شمال سيناء أنه ا



محمد مجدي

رفعت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، من معدلات ضخ الدقيق المدعم لمستودعات ومخابز شمال سيناء، الخاصة بشهر مايوالجارى، لتصل إلى 5000 طن، مقابل 4500 طن الشهر الماضى.

أكد فتحى راشد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، فى محافظة شمال سيناء أنه استلم 2000 طن دقيق مدعم منذ أيام، ضمن مقررات شهر مايوالجارى، ليرتفع إجمالى ما تم استلامه من الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى 5 آلاف طن.

قال راشد لـ«المال»، إن تلك الكميات توزيعها بين مستودعات تخزين الدقيق، بواقع %60 والمخابز بحصة %40، موضحا أن مواطنى شمال سيناء، يفضلون الحصول على الدقيق وخبزه فى منازلهم، بدلاً من شراءه.

علمت «المال» أن على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارا بتجديد صرف الدقيق المدعم للأُسر الفلسطينية فى محافظة شمال سيناء، بداية من الأربعاء.

قال راشد، إن 5 آلاف أسرة فلسطينية فى المحافظة مستفيدة من هذا القرار، ومتوسط الأسرة الواحدة من 5 إلى 7 أفراد.

أضاف راشد أن الفرد الواحد يحصل على 5 كلجم دقيق مدعم، بسعر 6 جنيهات فى الشهر الواحد، بواقع جواز السفر، موضحًا أنه يصرف ما يقرب من 25 طن دقيق للفلسطينيين شهريًّا.

عن أزمة الأرز التى تشهدها المحافظات أكد راشد أنه أرسل 24 طن أرز إلى مدينة بئر العبد؛ لسد العجز فى المقررات التموينية.

لفت إلى أن هناك عجزًا فى محافظة العريش قرابة 150 طنًا، بينما الحسنة ونخل متوفر بها السلع بنسبة %200 أى ضِعف الحاجة، والشيخ زويد ورفح بنسبة %100 توافرًا فى السلع.

أكد أنه طرح أرز حر فى الأسواق التجارية بمدينة العريش، ومعرض أهلًا رمضان بسعر 9 جنيهات؛ تيسيرًا على المستهلكين.

يشار إلى أن حصة محافظة شمال سيناء الشهرية من المقررات التموينية، تبلغ 350 طن سكر، ومثلها أرز، ومكرونة، وزيت، يستفيد منها 321 ألفًا و830 مواطنًا مقيدين على 80 ألف بطاقة تموينية.

