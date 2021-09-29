«القابضة الغذائية» تبيع 68 ألف متر مربع فى الإسكندرية والغربية

قررت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بيع 68.8 ألف متر مربع تابعة لشركتى «مضارب الإسكندرية» و«الغربية».

وتشمل المساحة المذكورة 10.6 ألف متر بمنطقة محور المحمودية، تابعة لمضارب الإسكندرية، وتم تحديد 10 أكتوبر المقبل لعقد مزاد البيع، و2 مليون جنيه كتأمين لدخول المزاد.

كان مجلس إدارة شركة «مضارب الإسكندرية» قد وافق على تصفية الشركة بناء على طلب اتحاد المساهمين، الذى يسيطر على %90 من هيكل المساهمات، فى حين تصل حصة قطاع الأعمال العام إلى 10 %، وذلك منذ عام 2010.

وبلغت خسائر الشركة قبل قرار تصفيتها نحو 100 مليون جنيه، وهو ما دعا اتحاد المساهمين إلى التوجه نحو التصفية واتخاذ قرار بتحديد جمعية عمومية غير عادية، لتنفيذ قرار مجلس الإدارة فى هذا الشأن، وكانت المديونية مقسمة إلى 60 مليون جنيه للبنوك، و40 مليوناً للقابضة الغذائية.

ويتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية مضارب دمياط بلقاس، والشرقية، وكفر الشيخ، ورشيد، والبحيرة، والدقهلية، والإسكندرية، والغربية.

وفى نفس السياق، قررت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بيع قطعة أرض تابعة لشركة مضارب الغربية كجزء من أرض قطاع النصر بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بمساحة تصل إلى 58 ألف متر مربع.

وأكدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن تلك المساحة يمكن أن تباع كقطعة واحدة أو قطعتين، لتكون الأولى بواقع 10.7 ألف متر مربع، والثانية على مساحة 47 ألفا.

وحددت الشركة 17 أكتوبر المقبل، موعداً لعملية البيع بتأمين دخول للمزاد يصل إلى 2 مليون جنيه. وتعمل شركة مضارب الغربية فى مجال ضرب وتصنيع الأرز الشعير وإنتاج الأرز الأبيض ومشتقاته، وتعبئة الأرز الأبيض واستخدام مشتقاته فى صناعات تحويلية وتكميلية أخرى كصناعة الأعلاف وغيرها، وصناعة الخبز، وإنتاج وتصنيع الآلات وقطع الغيار التى تخدم كل الأنشطة بها