القابضة الغذائية: ارتفاع توريد القصب إلى 3.3 مليون طن

إنتاج 350 ألف طن قصب حتى الآن المنيا - محمد مجدي أكد الدكتور علاء فهمى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه جار تسلم محصول القصب من المزارعين بسعر 720 جنيها للطن، من خلال مصانع إنتاج السكر بمحافظات الوجه القبلى. وقال فهمي منذ قليل خلال جولة

إنتاج 350 ألف طن قصب حتى الآن





المنيا – محمد مجدي

أكد الدكتور علاء فهمى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه جار تسلم محصول القصب من المزارعين بسعر 720 جنيها للطن، من خلال مصانع إنتاج السكر بمحافظات الوجه القبلى.

وقال فهمي منذ قليل خلال جولة في الأسواق بمحافظة المنيا، إنه تم تسلم ما يقرب من 3.3 مليون طن قصب من المزارعين، وإنتاج 350 ألف طن سكر محلى من القصب حتى الآن.

وأشار إلي وجود مخزون استراتيجى من السكر والسلع الغذائية يكفى احتياجات البلاد لفترات مقبلة.