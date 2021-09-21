«القابضة الغذائية»: إنشاء مصنع «قها وأدفينا للصناعات المتطورة» باستثمارات 6 مليارات جنيه

أكد اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم البدء فى اقامة مصنع قها وإدفينا فى مدينة السادات على مساحة 300 ألف متر، وبتكلفة استثمارية تصل إلى 6 مليارات جنيه، وينفذ بأحدث الوسائل التكنولوجية المتطورة، بالشراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وقال حسنين خلال مؤتمر صحفى امس على هامش افتتاح مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع للشركة، أن المصنع الجديد يضم كافة المنتجات الغذائية،لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تأسيس الشركة وعمل الجمعية التأسيسية، حيث سيكون إسم الشركة «قها وإدفينا للصناعات المتطورة».

وأوضح حسنين أنه بالنسبة للمصانع القديمة لشركتى قها وإدفينا مازال العمل مستمرا بها لتطويرها، وأنه لم يتم صدور أى قرار بتصفيتها، كما يتم عمل صيانة للأجهزة و المعدات بها لتتوافق مع المصنع الجديد حتى لا يحدث ازدواجية فى السلع المنتجة.

وأضاف بأنه سيتم انشاء 4 مصانع زيوت بتكلفة مبدئية تصل إلى 7 مليارات جنيه، منها 3 مصانع فى مناطق برج العرب و الدلتا وسوهاج،ومصنع آخر للمنظفات بمنطقة العامرية.

وأشارإلى أنه سيتم البدء فى انشاء المصانع فور انتهاء دراسات الجدوى الخاصة بدمج 5 شركات الزيوت التابعة لها وهى (الاسكندرية للزيوت والصابون، طنطا للزيوت والصابون، النيل للزيوت والمنظفات، أبو الهول المصرية، و المصرية للنشا والخميرة والمنظفات ) فى شركة واحدة.

وأضاف بأن المصانع تقام على مساحات مختلفة لا تقل عن 100 ألف متر للمصنع الواحد، لافتا إلى أن مدة انشاء المصانع تستغرق 3 سنوات.

واوضح انه تم توقيع عقد استشارى مع تحالف دولى متخصص لتطوير الشركة، و يتم الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة نهاية نوفمبر المقبل، لافتا إلى أن الشركة صرح صناعى كبير، وتنتج 1.1 مليون طن وتضم 9 مصانع، ومؤكدا على عدم انشاء مصانع جديدة، وأن كل مايتم هو تحديث للخطوط القديمة وزيادة طاقتها الانتاجية.

وفيما يتعلق بالشراكة مع شركة اتجاهات السودانية قال حسنين تم الانتهاء من تأسيس الشركة المصرية السودانية، وجارى الانتهاء من الجمعية التأسيسية الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن الغرض من الشركة تلبية إحتياجات مصر و السودان من المنتجات الغذائية.

وكان وزراء التموين والصناعة و الزراعة قد شاركوا فى افتتاح مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية فى مدينة قها بالقليوبية على مساحة 3 آلاف متر مربع، وبتكلفة إجمالية تصل إلي 90 مليون جنيه.