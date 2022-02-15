اقتصاد وأسواق

القابضة الغذائية: إعادة هيكلة الشركات الخاسرة و دمجها

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محمد مجدي 11:20 ص, الثلاثاء, 15 فبراير 22 11:20 ص, الثلاثاء, 15 فبراير 22

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أعلن اللواء احمد حسانين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية إعادة هيكلة للشركات الخاسرة التابعة للشركة ودمجها في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لرفع كفاءة الشركات والاستفادة من الأصول.

وقال في تصريحات على هامش مؤتمر ومنادي الاستثمار والتجارة المنعقد الان أنه سوف يتم دمج شركة اللحوم والدواجن مع الشركة المصرية لتسويق الأسماك، كما سيتم دمج شركة الأهرام للمجمعات مع شركة النيل للمجمعات، ودمج الشركة المصرية للنشا والخميرة والمنظفات مع شركة الاسكندرية للزيوت والصابون،فضلا عن إنه تم دمج شركتي قها وإدفينا في كيان واحد.

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وأكد أنه لن يتم الاستغناء عن اي موظف في الشركات المدمجة منوها بأن الهدف هو تحسين أوضاعهم وزيادة كفاءتهم الانتاجية .

و حول استعدادات الشركة لاستقبال شهر رمضان المبارك أوضح حسانين أنه تم توفير3000 ألف طن دواجن من خلال الاستيراد ،بالإضافة إلى 2500 طن لحوم مجمدة،وجاري توريدهم.

فضلا عن توفير لحوم حية من خلال التعاقد مع شركة اتجاهات السودانية ،فضلا عن الاتفاق مع شركة المصرية السودانية التى تم انشاءها مؤخرا على توفير 5000 رأس حي في توشكى مؤكدا أن الشركة لديها احتياطات استراتيجية تلبي احتياجات المواطنين في الشهر الكريم.

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وأكد حسانين أنه لاتغيير في أسعار السلع،الحالية، بل من المتوقع تراجع في بعض أسعار السلع ،منوها بأن الشركة ستقوم بزيادة ضخ السلع بنحو30% عن المعدلات العادية مع ارتفاع الطلب خلال الشهرين.

وفيما يتعلق بتوفير ياميش رمضان في المنافذ التابعة للشركة أوضح حسانين أنه سيتم طرحها في كافة المنافذ بأسعار تقل عن نظيرتها في الأسواق وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية، ورفع العب عن كاهل المواطنين.

من جانبه قال اللواء مجدى الشاطر نائب رئيس الشركة القابضة إنه سيتم طرح عدد كبير من كوبونات رمضان بفئات(50-100-150-200)جنيه، كما تم طبع كوبونات لمؤسسة مصر الخير فئة 150 و200 جنيه وسيتم صرفها في جميع منافذ الشركة .

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أضاف من المتوقع طرح 2 ونصف مليون شطنة رمضانية 3 فئات من الشنط( الاولى تتضمن 6 سلع بسعر 52جنيها،والثانية تتضمن 8 سلع بسعر 95 جنيها،والثالثة تتضمن 10 سلع بسعر 125 جنيها.

أشار إلى أنه سيتم إقامة 169 شادرا على مستوى كافة المحافظات بجانب الشوادر المحلية الخاصة بالمحافظات، متوقعا أن يصل إجمالي المبيعات خلال الشهر 30 مليون جنيها.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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