شهدت البورصة المصرية، أمس الثلاثاء، تنفيذ 5 صفقات ضخمة واستثنائية على عدد من أبرز الشركات المقيدة من خلال شركة «القابضة» ADQ -أحد صناديق أبوظبى السيادية- بقيمة 1.8 مليار دولار تقريباً.

الصفقات تمت على %17 من «CIB» و%32 من «الإسكندرية لتداول الحاويات» و%20 من «موبكو» و%21.5 من «أبوقير» و%12.6 من «فوري»

ونفذت شركة «القابضة» ADQ – استحواذاتها على حصص مؤثرة فى 5 شركات كبرى، بحصة %17 من «التجارى الدولى» و%21.5 من أسهم «أبو قير للأسمدة» و%20 من أسهم «موبكو للأسمدة» و%32 من «الإسكندرية للحاوياتس و%12.6 من «فورى».

قالت مصادر إن صفقات الاستحواذ تمت من خلال شركة ALPHA ORYX LIMITED، وهى كيان تابع لـ«القابضة» ADQ والتى تم تأسيسها فى 2020 كشركة خاصة محدودة مقرها مقرها أبوظبي.

وأكد الخبراء أن السوق شهدت تحركات إيجابية على وقع الإعلان عن تنفيذ تلك الصفقات، خاصة الأسهم المرتبطة بالعملية والتى شهدت ارتفاعات ملحوظة أمس ودعمت المؤشر.

وقفز سهم «البنك التجارى الدولى» مع نهاية تعاملات أمس بنسبة %2 تقريباً، كما صعد “فوري” بنسبة %5 و«موبكو» بنحو %2.5 و«أبو قير» بنحو %3.5 فى حين تراجع الإسكندرية للحاويات بنسبة %1.4.

وأنهت مؤشرات البورصة جلسة الثلاثاء على تباين، إذ ارتفع الرئيسى EGX30 بنسبة %1.58 مسجلًا 10898.69 نقطة، مقابل هبوط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنحو %0.05 فيما صعد مؤشر EGX100 حوالى %0.35 مستقرًا على مستوى 2764.66 نقطة.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، سجل المصريون والأجانب صافى بيع بقيمة 29.2 مليار و176.2 مليون جنيه على التوالي، بينما توجه العرب نحو الشراء بصافى قدره 29.4 مليار جنيه.

قال حسين شكري، رئيس ومؤسس شركة “إتش سي” لتداول الأوراق المالية، إن الصفقة جيدة فى مجملها إذ تُعد أحد أشكال الاستثمار المباشر طويل الأجل.

حسين شكري: تدعم الاحتياطى النقدى والتقييم غير منخفض ونُفذ بسعر السوق

وأكد شكرى أن الصفقة تعد مصدرا تمويليا مناسبا بالدولار وبالتالى هى فرصة لدعم الاحتياطى النقدى الذى تراجع خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن العملية توفر نقدا أجنبيا بتكلفة أقل من الاقتراض المباشر، ويجب تكرارها فى شركات متعددة بالبورصة.

ولفت إلى أنه لا يمكن الحكم على التسعير بأنه منخفض فى ظل التراجعات التى تضرب الأسهم المحلية بشكل عام، مشيرًا إلى أن التنفيذ تم بسعر السوق ووفقا للظروف المحيطة.

وأوضح رئيس ومؤسس شركة «إتش سى» لتداول الأوراق المالية، أن الصفقة تعطى إشارة جيدة وتسلط الضوء على سوق المال المصرية وعرضه لصناديق الاستثمار الأجنبية.

فتح الله: الصناديق الخليجية تتبع سياسة طويلة الأجل ولا تسعى للمضاربة

من جهته، قال محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة «بلوم مصر» لتداول الأوراق المالية، أن صناديق الاستثمار الخليجية تدخل للاستثمار بشكل طويل الأجل وليس بهدف المضاربة أو تحقيق مكاسب سريعة.

وأشار فتح الله إلى أن الصفقة لم تؤثر على حركة السوق بشكل فورى لكنها ستمثل دعما قويا لها على الأجل الطويل، مضيفاً: “تواجد كيان مؤسسى مثل الصندوق الإماراتى يعمل على انتقاء الأسهم الجيدة دليل على أن السوق المصرية بها فرص جاذبة”.

ولفت إلى أن السوق المصرية فى حاجة إلى دعم أكبر من خلال عودة برنامج الطروحات الحكومية لمخاطبة المستثمرين المحليين وإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية التى كان لها تأثير سلبى واضح خلال الفترة الأخيرة.

وفيما يتعلق بالتسعير، قال فتح الله إن الأسعار التى تم تنفيذ الصفقة عليها قد تكون مقاربة من أسعار الشاشة وقد يرجع ذلك إلى الاتفاق على التسعير فى وقت مسبق.

وأعلنت البورصة المصرية الثلاثاء عن تنفيذ عدة صفقات استحواذ من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير BLOCK TRADING على أسهم «البنك التجارى الدولى» و«أبو قير للأسمدة» و«موبكو للأسمدة» و«الإسكندرية للحاويات» و«فورى للمدفوعات».

وتم تنفيذ صفقة على أسهم البنك التجارى الدولى لعدد 340.09 مليون سهم بقيمة 911.45 مليون دولار، إذ باع البنك الأهلى نحو %9.2 من حصته، بينما لم يصفح البنك عن الطرف الآخر البائع.

وتم تنفيذ صفقة على أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات لعدد 476.7 مليون سهم بسعر 159.06 مليون دولار، إذ قلصت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية حصتها من %39.63 إلى 7.63 %.

كما شهدت الشاشات تنفيذ صفقة على أسهم فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية لعدد 215.12 مليون سهم بقيمة 68.59 مليون دولار، إذ قلص البنك الأهلى حصته فى الشركة من 12.54 إلى %6.24 وبنك مصر من 15.78 إلى %9.48.

كما تم تنفيذ صفقة على أسهم موبكو للأسمدة لعدد 45.82 مليون سهم بقيمة 266.55 مليون دولار، وقلصت وزارة المالية حصتها من 26 إلى %6.

وتم تنفيذ صفقة على أسهم أبو قير للأسمدة لعدد 271.57 مليون سهم بقيمة 391.94 مليون دولار، وتخارج بنك الاستثمار القومى بكامل حصته من الشركة البالغة %21.5.