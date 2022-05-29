القابضة الإماراتية ترصد 10 مليارات دولار للاستثمار فى مشروعات مع مصر والأردن

قال سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، إن الشركة القابضة المملوكة لحكومة أبوظبي خصصت 10 مليارات دولار للاستثمار في مشروعات مع مصر والأردن، بحسب وكالة رويترز.

وأشارت وكالة أنباء الإمارات إلى أن الشراكة تستفيد من مجالات التكامل بين المقومات والمميزات والقدرات والإمكانات والخبرات في الدول الثلاث بما في ذلك العمالة الماهرة والمواد الأولية والموقع الجغرافي الإستراتيجي والبنية التحتية المتقدمة.

القابضة هى الأداة الرئيسية لاستثمارات أبوظبي الخارجية

وأصبحت الشركة القابضة الأداة الرئيسية لاستثمارات أبوظبي الخارجية وتدير أصولا تبلغ قيمتها 110 مليارات دولار، وفقا لبيانات “جلوبال إس.دبليو.إف” وحازت الشركة حصة 40 % في شركة لويس دريفوس لتجارة السلع في 2021.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط في بيان منفصل أن الشراكة ستتركز على المجالات ذات الاهتمام المشترك ومنها الزراعة والأدوية والمعادن والبتروكيماويات والنسيج.

إنشاء صندوق استثماري تديره الشركة القابضة باستثمارات 10 مليارات دولار

وقال رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أمس السبت ‏إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة قام بتوجيه بإنشاء صندوق استثماري تديره الشركة القابضة باستثمارات 10 مليارات دولار، لتنفيذ المشروعات المشتركة بين مصر والإمارات والأردن.

وجاء ذلك خلال كلمة “مدبولي” في الاجتماع الثلاثي لإطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بين مصر والإمارات والأردن، والذي انعقد بمركز أدنوك للأعمال بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال الربع الأول بنسبة 26.9%

و ارتفعت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال الربع الأول من العام المالي (2022/2021) بنسبة 26.9% مقارنة مع الفترة نفسها من العام المالي 2021/2020، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعئبة العامة والإحصاء.

وارتفعت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى 448.6 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2021/ 2022 مقابل 353.6 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2020 /2021.

وانخفضت قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات بنسبة 14.7%، لتسجل 3.8 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 4.4 مليار دولار خلال عام 2020.

ارتفاع قيمة الواردات المصرية من الإمارات إلى 2.4 مليار دولار خلال 2021

وارتفعت قيمة الواردات المصرية من الإمارات لتصل إلى 2.4 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 1.5 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 63.9%.

بينما انخفضت قيمة الصادرات المصرية للإمارات لتسجل 1.3 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 2,9 مليار دولار خلال عام 2020، بنسبة انخفاض قدرها 54.8%.