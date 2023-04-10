القائم يرتفع 10 جنيهات.. أسعار اللحوم البلدي والمستوردة اليوم الإثنين 10-4-2023

تذبذبت أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الإثنين 10-4-2023 وسجل كيلو الكندوز 260 جنيها علي الأقل والمفروم المستورد واللحم المجمد 200 جنيه والضاني “برقي” 350 جنيها واللحوم الجملية 240 جنيها والكبدة المجمدة بـ110 جنيها والسجق البلدي 200 جنيه للكيلو .

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحوم الجملي تراوح من 240 إلى 250 جنيها وكيلو لحوم الماعز 200 جنيه.

وأوضح التجار إلي أن أسعار اللحوم البقري “قباني” تراوحت بين 130 و135 جنيها بزيادة 10 جنيهات مقابل 120 إلى 125 جنيها للعجول البقرية والجاموسي بين 115 و117 جنيها بدلا من 110 إلي 115 جنيهات للكيلو.

أسعار اللحوم

وذكر التجار أن أسعار كيلو الكندوز البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية 220 جنيها والسلاسل التجارية والسوبر ماركت 230 إلى 320 جنيهاوالكبدة البلدي 320 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر الكبدة في منافذ الجيش 180 جنيها للكيلو وفي منافذ وزارة الزراعة ومنافذ أهلا رمضان 220 جنيها للكيلو الكندوز وغيره من أنواع اللحوم.

وكشف التجار أن سعر العجول البقري المتوسطة الوزن 150 جنيها للكيلو القائم والضأن 130 جنيها والجاموسي 105 جنيهات والكيلو للجاموسة اللحم 170 جنيها وإناث الأبقار اللحم 190جنيها والعجلة اللحم بـ115 جنيها والفحلة اللحم 105جنيهات.

وأكد التجار أن أسعار العجل البقري للوزن 200 كجم سجل 120جنيها للكيلو و300 كجم بـ 130جنيه و 150كجم ب 135 جنيه .

أسعار اللحوم اليوم

ونوه التجار إلي أن سعر كيلو اللحم الجاموسي قائم لوزن 300 كجم 115 جنيها ووزن 200 كجم ب115جنيها، ووزن 150 كجم ب125 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 125إلى 135 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

وألمح التجار إلي أن سعر العجول الصغيرة تراوحت من 10 إلى 13 ألف جنيه والبتلو من 7 إلى 12 آلف جنيه .

وذكر التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف بارتفاع 10آلاف جنيه والجاموسة 50 ألف إلى 75 ألف جنيه .

أسعار اللحوم في المنافذ ومحال الجزارة

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار كيلو اللحوم بالمنافذ : 220 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم التشادية :160 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم بالمنافذ المتحركة: 220 جنيها

أسعار اللحوم بمنافذ آمان : 220 جنيها

أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ :220 جنيها

سعر اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 250 جنيها

أسعار لحوم الماعز : 200 جنيها

أسعار اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق: 200 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الموزة الهندي: 180 جنيها للكيلو

أسعار الكندوز البلدي في محلات الجزارة : 250 جنيها إلى 285 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 280 جنيها للكيلو

أسعار المفروم البلدي : 250 جنيها للكيلو

أسعار كيلو السجق البلدي : 180 جنيها

سعر السجق المستورد :170 جنيها للكيلو

أسعار السجق الجملي البلدي بـ120 جنيها