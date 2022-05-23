القائم بأعمال وزير الصحة يجتمع بممثلي الاتحاد العالمي للقلب

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بممثلي الاتحاد العالمي للقلب، ضمن عدد من اللقاءات التي يعقد الوزير في مدينة «جنيف» السويسرية، على هامش اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية ال75.

جانب من اجتماع وزير الصحة

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تحدث خلال الاجتماع على برنامج الوقاية من أمراض القلب الروماتيزمية ومكافحتها في مصر والذي بدأ عام 2002، بدعم من منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن الوزارة تهتم بشكل كبير بمرض روماتيزم القلب، نظرا لنتائج الدراسات في هذا الشأن والتي تؤكد أن المرض يصيب نحو 30 ألف شخص في الفئة العمرية من 5 – 18 عام.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير أشار إلى توجه الوزارة للعمل على إعلان خلو مصر من مرض روماتيزم القلب ضمن أهداف التنمية المستدامة «مصر 2030» موضحا أن الوزارة تعمل على اكتشاف المرض في طلبة المراحل الدراسية من الابتدائية إلى الثانوية، جنبا إلى جنب بناء قدرات العاملين في القطاع الطبي من خلال تعريفهم بالعلامات والأعراض السريرية لالتهاب البلعوم العقدي، وبروتوكول العلاج المناسب بجرعة وحيدة من حقن بنزاثين البنسلين جي (BPG).

وتابع أن الوزير أشار إلى قيام الوزارة بعمل مسوح دورية لأطفال المدارس بحثًا عن علامات ومؤشرات الإصابة روماتيزم القلب، كما يتم توظيف القوافل الطبية للوصول إلى الأطفال في المناطق النائية، مشيرا إلى تسجيل الحالات المكتشفة رقميًا، لمتابعة حالتهم الصحية والتأكد من تلقي العلاج المناسب.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن البرنامج المصري للكشف عن مرض روماتيزم القلب وعلاجه، حصل على جائزة منظمة الصحة العالمية عام 2014 تقديراً لدوره المتميز في محاربة المرض وتقليل حدوثه وبالتالي الحد معدل عمليات القلب.