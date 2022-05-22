القائم بأعمال وزير الصحة يبحث التعاون مع المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض

التقى الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد أوما نائب مدير المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والأوبئة (ACDC) وذلك على هامش انعقاد الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بمدينة «جنيف» السويسرية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير ناقش مع الدكتور أحمد أوما، أوجه التعاون بين المركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض (Egypt CDC) والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والأوبئة.

لقاء وزير الصحة مع أعضاء المركز الأفريقي

وأضاف «عبدالغفار» أن اللقاء تضمن بحث مستجدات تنفيذ مشروع تدريب الفرق المصرية في 6 محافظات بهدف تسريع وصول لقاحات كورونا للمواطنين، بدعم من المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والأوبئة، وبالتعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) على أن يتم التوسع في التدريب ليشمل محافظات أخرى في جمهورية مصر العربية، بعد نجاح المرحلة الأولى من المشروع.

ولفت إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، استعرض مستجدات الموقف الحالي من استضافة مصر للمقر الإقليمي المعاون لدول شمال أفريقيا (RCC) التابع لمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والأوبئة.

ومن جانبه، استعرض الدكتور أحمد أوما الرؤية الخاصة بعمل ACDC خلال الفترة القادمة، معربا عن تطلعه لتعميم الاستفادة من تجربة مصر الناجحة في القضاء على التهاب الكبدي الوبائي سي.

تنظيم مؤتمر ومعرض «عربي – ألماني» للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية

وأشاد الوزير بمقترح جامعة الدول العربية الخاص بتنظيم مؤتمر ومعرض «عربي – ألماني» للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والذي تستضيفه مملكة البحرين الشقيقة، لتعزيز التعاون في مجالات الصناعات الدوائية والطبية بين ألمانيا والدول العربية، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب الناجحة لتطوير أنظمة الرعاية الصحية في البلدان العربية، مؤكداً أهمية الانفتاح العلمي والاقتصادي على الدول الأخرى والذي يعد من أهم سبل الدعم للصحة العامة للمواطنين.

وأكد الوزير في كلمته على أهمية تقديم كافة سبل الدعم للكوادر الطبية من الأطباء والتمريض، تقديراً لمجهوداتهم المستمرة، خاصةً خلال فترات الجوائح والأزمات والذي ظهر جلياً خلال جائحة فيروس كورونا، مؤكداً استمرار العمل على رفع قدراتهم العلمية والمهنية بما يضمن بناء أنظمة صحية قادرة على مواجهة التحديات الصحية والوبائية المستقبلية، حيث تعد الكوادر الطبية هي حجر الأساس في الارتقاء بالأنظمة الصحية.