سيـــاســة

القائم بأعمال السفير الأوكراني: القاهرة شريكنا الاقتصادي الأول في إفريقيا ونشكر الجالية المصرية على مساعدتهم

نيتشاي: الوضع في أوكرانيا خطير جدا
محمد مجدي 12:45 ص, الجمعة, 25 فبراير 22 12:45 ص, الجمعة, 25 فبراير 22

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أكد روسلان نيتشاي القائم بأعمال السفير الأوكراني بالقاهرة، أن مصر هي الشريك الاقتصادي الأول في إفريقيا بالنسبة لأوكرانيا، كما أن 6 آلاف مصري يقيمون في أوكرانيا وجميعهم بخير، قائلاً: نشكر للجالية المصرية لما قدموه من مساعدة لأوكرانيا في ظل الظروف الحالية.

وقال نيتشاي خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر على فضائية إم بي سي مصر إنه يتم توريد القمح الأوكراني إلي مصر بأسعار تنافسية كبيرة عن ما تقدمه روسيا للسوق المصرية.

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وأوضح نيتشاي أن الوضع في أوكرانيا خطير جدا، وروسيا تجاوزت الخطوط الحمراء وقامت بهجوم شامل على الأراضي الأوكرانية من خلال كل الاتجاهات وذلك بمشاركة دولة بيلا روسيا.

وأضاف نيتشاي أنه عقد اجتماعا مع مسئولين في وزارة الخارجية المصرية وأطلعهم على الأوضاع الحالية في أوكرانيا جراء الهجوم الروسي على دولته.

ورأي نيتشاي أن ما ذكره السفير الروسي بالقاهرة خلال لقائه مع برنامج يحدث في مصر عن تهديد أوكرانيا لروسيا هو كلام كاذب – على حد وصفه – .

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وأكد نيتشاي أنهم يبذلون كل الجهود لأخذ اهتمام المجتمع الدولي، وهم جاهزون للدفاع عن بلادهم بعد الهجوم الشامل الذي تعرضوا له، قائلا: الجيش الأوكراني قوي جدا.

وقال القائم بأعمال السفير الأوكراني إن روسيا لم تترك فرصة للحوار السلمي، مشيرا إلى أن العقوبات الغربية الموقعة على روسيا سابقا كانت خفيفة.

وأضاف نيتشاي أن ما تدعيه روسيا بشأن مطالب أوكرانيا الانضمام إلى الناتو بروباجندا سياسية، لافتا إلى أنهم يريدون الديمقراطية والتجارة الحرة وروسيا تقف أمام مصالح أوكرانيا.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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