القائم بأعمال السفير الأمريكي يهنئ مصر بتحرير الحايس

هنأ توماس جولد برجر القائم بأعمال السفير الأمريكي مصر، اليوم الخميس، بتحرير النقيب محمد الحايس، من أيدي الجماعات الإرهابية بعد أن تم اختطافه في حادث الواحات الإرهابي الذي وقع منذ أيام.

جاء ذلك علي هامش افتتاح الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، منتدي التنافسية والاستثمار والذي ينظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولى، بحضور القائم بأعمال السفير الأمريكى في مصر وعدد من المستثمرين والشركات الأمريكية.

وقال “برجر” إن تواجد الشركات الأمريكية في مصر حاليا أكبر دليل علي دعم واشنطن للقاهرة، ومساندتها في محاربة الإرهاب العدو المشترك للبلدين.