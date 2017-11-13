القائم بأعمال السفير الأمريكي: مزيد من المستثمرين يزورون مصر

سمر السيد: قال القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة توماس جولدبرجر، إن تحسن الاقتصاد المصرى على مدار العام الماضى يحمل الكثير من الفرص الواعدة للمستثمرين، مضيفا أن الكثير من رجال الأعمال يأتون إلى مصر لتنفيذ وبدء مشروعات محلية. وردا على تساؤلات صحفية حول العوائق التى تواجه المستثمرين حاليا، وذلك

سمر السيد:

قال القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة توماس جولدبرجر، إن تحسن الاقتصاد المصرى على مدار العام الماضى يحمل الكثير من الفرص الواعدة للمستثمرين، مضيفا أن الكثير من رجال الأعمال يأتون إلى مصر لتنفيذ وبدء مشروعات محلية.

وردا على تساؤلات صحفية حول العوائق التى تواجه المستثمرين حاليا، وذلك على هامش المؤتمر الذى نظمته جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع بالتعاون مع السفارة بمناسبة الأسبوع العالمى لريادة الأعمال بمكتبة المعادى العامة اليوم، قال جولدبرجر، إن رجال الأعمال يواجهون تحديات فى أى مكان لكن المستثمر المبتكر هو الذى يبحث عن حلول ويجد وسائل لمواجهة أى صعوبات للمضى قدما وتحقيق هدفه.

وأضاف أنه بدأ يرى نتائج جيدة للإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها مصر منذ عام تقريبا، وبالتالى يكون لها آثار إيجابية على مجئ المستثمرين، مشيرا إلى أن السفارة تتطلع لزيارة نائب الرئيس الأمريكى مايك بينس لمصر أواخر ديسمبر المقبل.

وتابع: باستمرار تتم الزيارات المتبادلة بين مصر والولايات المتحدة من الدبلوماسيين والبرلمانيين والعسكريين وكلها تصب لصالح تدعيم العلاقات الثنائية بين الدولتين، لافتا إلى أن السفارة أطلقت العديد من المبادرات الشبابية لدعم الشركات الناشئة فى مصر خلال الخمس سنوات الماضية، وقد حظيت بتقدير واعتراف عالمى، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو زيادة الوعى لدى الشباب حول الفرص القائمة محليا.

وقال إن السفارة تساند ريادة الأعمال فى مصر عبر وسائل مختلفة من بينها رعاية الأسبوع العالمى لريادة الأعمال بجانب دعم البرامج المختلفة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فضلا عن وزارة التعليم العالى.

وتستضيف السفارة الأمريكية بالقاهرة وقنصليتها بالإسكندرية خلال الفترة من 13حتى 19نوفمبر مجموعة من الأنشطة التى تهدف إلى إشراك الشباب وتنشيط البنية الأساسية لريادة الأعمال فى مصر.

ومن المقرر أن يستضيف المركز الأمريكى بالقاهرة خلال الشهر الجارى أيضا عددا من جلسات النقاش وورش العمل والمحاضرات فى مقر السفارة الرئيسى وكذلك الركن الأمريكى بالمعادى وفى 3مدن فى صعيد مصر بما فى ذلك قنا والأقصر وأسوان.

جدير بالذكر أن أسبوع ريادة الأعمال ينعقد فى نسخته السنوية العاشرة بما يؤكد التزام الحكومة الامريكية بتعزيز روح المبادرة على المستوى الدولى كوسيلة لتحفيز فرص النمو والتنمية وزيادة الرخاء العالمى.