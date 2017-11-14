القائم بأعمال السفارة: الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها

المال ـ خاص: قال القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة توماس جولدبرجر، إن تحسن الاقتصاد المصرى على مدار العام الماضى، يحمل الكثير من الفرص الواعدة للمستثمرين، مضيفا أن الكثير من رجال الأعمال يأتون إلى مصر لتنفيذ وبدء مشروعات محلية. وأضاف على هامش المؤتمر الذى نظمته جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتم

المال ـ خاص:

قال القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة توماس جولدبرجر، إن تحسن الاقتصاد المصرى على مدار العام الماضى، يحمل الكثير من الفرص الواعدة للمستثمرين، مضيفا أن الكثير من رجال الأعمال يأتون إلى مصر لتنفيذ وبدء مشروعات محلية.

وأضاف على هامش المؤتمر الذى نظمته جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع، بالتعاون مع السفارة الأمريكية، بمناسبة الأسبوع العالمى لريادة الأعمال بمكتبة المعادى العامة أمس، أن رجال الأعمال يواجهون تحديات فى أى مكان، لكن المستثمر المبتكر هو الذى يبحث عن حلول، ويجد وسائل لمواجهة الصعوبات التى تقف أمام تحقيق هدفه.

وأشار إلى أنه بدأ يرى نتائج جيدة للإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها مصر، والتالى سيكون لها أثارا ايجابية على جذب المستثمرين، وأوضح أن السفارة تتطلع لزيارة نائب الرئيس الأمريكى مايك بينس، لمصر أواخر ديسمبر المقبل.

وقال إن الزيارات الدبلوماسية والبرلمانية والعسكرية المتبادلة بين مصر والولايات المتحدة، تصب لصالح تدعيم العلاقات الثنائية، لافتا إلى أن السفارة أطلقت العديد من المبادرات الشبابية لدعم الشركات الناشئة فى مصر خلال الخمس سنوات الماضية، بهدف زيادة الوعى حول الفرص المحلية.

وأضاف أن السفارة تساند ريادة الأعمال فى مصر عبر وسائل مختلفة، من بينها رعاية الأسبوع العالمى لريادة الأعمال، بجانب دعم البرامج المختلفة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فضلا عن وزارة التعليم العالى.

وتستضيف السفارة الأمريكية بالقاهرة وقنصليتها بالإسكندرية خلال الفترة من 13حتى 19 نوفمبر، مجموعة من الأنشطة التى تهدف إلى إشراك الشباب وتنشيط البنية الأساسية لريادة الأعمال فى مصر.

ومن المقرر أن يستضيف المركز الأمريكى بالقاهرة، خلال الشهر الجارى أيضا، عددا من جلسات النقاش وورش العمل والمحاضرات فى مقر السفارة الرئيسى، وكذلك الركن الأمريكى بالمعادى، وفى 3 مدن فى صعيد مصر، بما فى ذلك قنا والأقصر وأسوان.

وينعقد أسبوع ريادة الأعمال فى نسخته السنوية العاشرة، بما يؤكد التزام الحكومة الأمريكية بتعزيز روح المبادرة على المستوى الدولى كوسيلة لتحفيز فرص النمو والتنمية وزيادة الرخاء العالمى.